Betagte sind gut im Stedtli angekommen

«Bethania im Stedtli – Wohnen und Pflege im Alter» nennt sich, was während der vergangenen eineinhalb Jahre an der Oberen Gasse gebaut worden ist. Das neue Alters- und Pflegeheim liegt an zentraler und doch ruhiger Lage am Stadthausplatz, was den Bewohnern erlaubt, am Leben im Stedtli teilzunehmen.

«Die Leute haben sich am neuen Ort sehr schnell eingelebt», erzählt Alice Fankhauser, die Heimleiterin. Es sei erfreulich, zu sehen, wie sie aktiv am Geschehen teilnähmen. «Einige sind richtig aufgelebt.» Die kurzen Wege erlaubten es ihnen, an Aktivitäten und Veranstaltungen ausserhalb des Heims teilzunehmen und den Kontakt mit der Bevölkerung zu pflegen.

16 Zimmer und 7 Studios

Unter Beibehaltung der geschützten Gebäudehülle wurden fünf aneinandergebaute Altstadthäuser zum neuen Heim «Bethania im Stedtli» umgebaut. Den betagten Seniorinnen und Senioren stehen – wie bereits im alten «Bethania» – 16 Zimmer zur Verfügung. Grosse Zimmer mit Einbauschränken und geräumigen Nasszellen.

Aus den auf der Südseite gelegenen Zimmern geht der Blick über den Stadthausplatz, die auf der Nordseite haben zum Teil einen kleinen Balkon mit Blick gegen den Harder und hinab in den Stadtgraben, in dem eine schöne Gartenanlage mit Brunnen und Sitzplätzen entstanden ist. Das «Bethania im Stedtli» bietet auf einer separaten Wohnetage zusätzlich sieben 1-Zimmer-Studio-Wohnungen mit Dienstleistungen an.

Die hellen, grosszügig und zweckmässig konzipierten Wohnungen verfügen über eine Nasszelle mit Dusche und WC, eine Einbauküche und ein persönliches Kellerabteil. Sowohl Zimmer wie Studios sind mit einem modernen Pflegebett ausgerüstet. Ausser dem Bett können die Bewohner – in den Zimmern wie auch in den Studios – private Möbel mitbringen. Die Heimleiterin macht auf Besonderes aufmerksam: «Wir haben ein Pflegebad mit Sicht auf die Berge.»

Eine eigene Küche

Bei einem Besuch im «Bethania im Stedtli», dessen vier Etagen sowohl mit Treppen wie Personen- und Bettenliften erschlossen sind, fallen die Gemeinschaftsräume auf: die Cafeteria mit den farbenfrohen Lampen, die gemütlich eingerichtete Bibliothek und der geräumige Speisesaal. Im «Bethania im Stedtli» wird selber gekocht. Dem Küchenchef steht eine bestens eingerichtete Küche zur Verfügung.

Die Cafeteria fällt mit ihren farbigen Lampen auf. An der Wand Bilder des Einheimischen Gustav Ritschard (1911–1997). Bild: Ueli Flück

«Die eigene Küche erlaubt es uns, auf individuelle Wünsche einzugehen», freut sich die Heimleiterin. In der Dienstleistungspauschale der Studio-Bewohner ist eine Hauptmahlzeit pro Tag (inklusive, Mineralwasser, Kaffee und Tee) inbegriffen. Auch «Externe» können sich (gegen Voranmeldung) im Heim verpflegen. Eine Mahlzeit mit Dessert und Kaffee kostet 13 Franken (an Sonntagen 17 Franken).

Stiftung führt Heim

Die Unterseenerinnen und Unterseener haben im Februar 2014 an der Urne einem Verpflichtungskredit von 7,19 Millionen Franken bewilligt. 1,2 Millionen Franken sagte die Stiftung Alters- und Leichtpflegeheim (neu: Stiftung für Alters- und Pflegeheim) zu. Im September 2015 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Nachkredit von 500'000 Franken für eine komplette Sanierung des Daches.

Gemeinderat Stefan Zurbuchen präsidierte die Spezialkommission Umbau Alterssiedlung. Ausgeführt wurde das Siegerprojekt des ausgeschriebenen Wettbewerbs vom einheimischen Büro L2A Lengacher und Althaus. Das Gebäude ist im Minergie-Standard gebaut und wird mit Fernwärme geheizt. Besitzerin der «Bethania im Stedtli» ist die Einwohnergemeinde Unterseen, geführt wird das Heim von der Stiftung Alters- und Pflegeheim Bethania mit Präsident Bernhard Bhend. ­Beschäftigt werden 26 Personen in der Pflege und der Haus­wirtschaft. (Berner Zeitung)