Bahnstrecke Frutigen - Visp war unterbrochen

Da im Lötschberg-Basistunnel bereits in der Nacht eine technische Störung aufgetreten war, konnten die InterCity-Züge den Tunnel am Mittwochmorgen nicht passieren. Der Intercity Romanshorn - Brig fuhr von Betriebsaufnahme bis um 10 Uhr nur bis Spiez, fiel also zwischen Spiez und Brig aus.

Die internationalen Eurocity-Züge (Basel - Milano Centrale) sowie der Intercity Basel - Brig wurden über die Bergstrecke via Kandersteg-Goppenstein umgeleitet. Die Reisezeit verlängerte sich dadurch um ungefähr 25 Minuten.

Reisende von Bern nach Sion mussten via Lausanne reisen – und deshalb gar bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit einrechnen.

Kurz vor 10 Uhr konnte die Störung schliesslich behoben werden. Es müsse jedoch weiterhin mit Verspätungen gerechnet werden, teilten die SBB mit.

Hier finden Sie die aktuellen Bahnverkehrsinformationen. (chh)