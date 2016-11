Ausstellung zum «Stune u Gniesse»

Das Programm

Eröffnet wird die Gewerbeausstellung Adelboden am Freitag, 25. November, um 17 Uhr durch Beatrice Simon, Regierungsratspräsidentin des Kantons Bern. Um 18.30 Uhr folgt die Vernissage des neuen Adelboden-Buchs, um 19.30 Uhr die Modeschau von Aellig Sport und um 20.30 Uhr eine Showeinlage des Jiu-Jitsu-Clubs Adelboden.



Am Samstag von 16 bis 17 Uhr findet der Side-Event von Künzi + Knutti AG «Umbauen/Sanieren» im Mehrzweckraum des Gemeindehauses statt. Am Nachmittag ist Schwingerkönig Matthias Glarner am Stand der Mineralquellen Adelboden AG, und um 18 Uhr geht die Modeschau von Aellig Sport über die Bühne.



Am Sonntag gibts ab 12 Uhr Liveländlermusik und von 15 bis 16 Uhr den Side-Event von ­Künzi + Knutti AG.