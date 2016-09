Auf der langen Suche nach den funkelnden Schätzen

«Uns hats erwischt.» Mit zusammengekniffenen Augen blickt Beat Teige in die Höhe. Die schroffen Granitspitzen, die sich normalerweise ein Stück Himmel abschneiden, hüllen sich in Wolken und milchige Schleier. Bis unter 3000 Meter fallen Flocken.

«Schneetreiben auf der Oberaarjochhütte», bestätigt die Hüttenwartin am Telefon. So lässt sich die Kristallkluft, die Teige gemeinsam mit Ernst Rufibach ausbeutet, nicht bearbeiten. «Daran gewöhnt man sich», erklärt der Haslitaler. Im Aarmassiv sind Schneefälle zu jeder Jahreszeit möglich. Nur kurz im Spätsommer und im Frühherbst geben vielerorts Schnee und Eis dort oben überhaupt ihre Schätze, Quarzkristalle und andere Mineralien, frei.

Dann ist Hochsaison für die Strahler, die Kristallsucher. Sie nennen die Kristalle Strahlen, wegen ihres Funkelns und Glitzerns, wenn sie die kostbaren Funde aus den Tiefen der Kristallklüfte ans Tageslicht holen und reinigen, und weil die blanken Oberflächen die Sonnenstrahlen spiegeln können.

Strapaziöse Arbeit

Leicht zugängliches Gelände ist oftmals weitgehend schon nach Kristallen abgesucht worden. Die Strahler müssen sich in immer unwegsameres Gebiet vorwagen. Lange Anmärsche und Kletterei sind die Regel dabei, an die funkelnden Schätze heranzukommen.

Die Strahler müssen sich in immer un­wegsameres Gebiet vorwagen. Lange Anmärsche und Kletterei sind die Regel dabei, an die funkelnden Schätze heranzukommen.



Dann beginnt die Arbeit erst. Die wenigsten Kristalle lassen sich einfach einsammeln. In mühsamer Kleinarbeit können die oft engen Kristallklüfte freigelegt werden. Graben, Klopfen, Scharren, Kratzen, Meisseln und Hebeln ist oft eine schmutzige und manchmal nicht ungefährliche Arbeit. Quarzsplitter können scharf sein wie Glasscherben. Und im steilen Gelände drohen Steinschlag und Lawinen.

Teige und Rufibach entscheiden sich wetterbedingt, weniger hoch gelegenes Gelände aufzu­suchen. Eine mitunter auch Wanderern zugängliche Zone ist für die Strahler in den letzten Jahrzehnten interessant geworden: die Gletscherrückzugsgebiete. Was im Zusammenhang mit dem Klimawandel ein alarmierender Anzeiger ist, kann für Mineraliensammler ein Segen sein. Die schmelzenden Gletscher geben neues Terrain frei. Und damit neue Kristallklüfte.

Fundorte im Urbachtal

Ernst Rufibach und Beat Teige ­einigen sich auf das Urbachtal. Im wilden, unbewohnten Seitental des Haslitals im Berner Oberland wuchten sich zu beiden ­Seiten Bergflanken fast 2000 Meter in die Höhe. Nach vier­stündigem Aufstieg übernachten die Strahler in der Gaulihütte. Früh anderntags machen sich die beiden auf zur Zunge des Gauli­gletschers.

Rufibach hält inne. Obwohl der erfahrene Bergführer jedes Jahr im Urbachtal ist, kann er es kaum fassen: «Als ich als Bub ungefähr hier stand», erinnert er sich, «war der Gauligletscher noch hier oben.» Fünfzig Jahre später liegt das Eis mehr als hundert Meter tiefer.

Die Gletscherzunge hat sich wie das Ende einer davonkriechenden Schnecke um mehr als fünfhundert Meter zurückgezogen und hinterlässt bizarr geformte, geröllbedeckte Massen sowie «Toteis» – sterbende, vom Hauptgletscher bereits abgetrennte vor sich hinschmelzende Eisreste.

In den letzten Jahren hat sich der Gletscherrückzug noch beschleunigt. Heute liegt die Zunge des Gauligletschers bereits einige Hundert Meter hinter dem Gaulisee, einem Gletschersee, in welchen er noch bis vor einigen Jahren «kalbte» und den er in den 90er-Jahren überhaupt erst freizugeben begann.

«Immer ist die Hoffnung da»

Teile dieses Gletschervorfeldes suchen die Strahler ab. Während Stunden tasten ihre geübten Augen freigetautes Terrain ab, suchen mit dem Feldstecher auf neuen Felsinseln im Eis nach Quarzadern und Zerrklüften. Sie dringen sogar über einen Durchschlupf in den Gletscher ein und kommen in eine magisch blaue, gegen dreissig Meter lange, zehn Meter breite und rund fünf Meter hohe Eisgrotte. Glück haben sie hier heute nicht. Auf keine einzige neue Fundstelle stossen sie am Gletscherende.

«Oft ist man tagelang unterwegs, ohne auch nur ein einziges Quarzstück zu finden», sagt Ernst Rufibach. Doch das macht ihm nichts aus. Die Strahlerei hat für ihn alpinistischen Hintergrund: «Abseits der normalen Routen gelangen wir immer wieder an wunderschöne, unberührte Orten», meint Rufibach, dessen entfernt verwandter Namensvetter zu den bekanntesten Schweizer Strahlern gehört.

«Oft ist man tagelang unterwegs, ohne auch nur ein einziges Quarzstück zu finden.»Ernst Rufibach

«Die Auseinandersetzung mit dem Fels und dem Berg ist sehr intensiv.» Beat Teige pflichtet ihm bei. Ihn fasziniert auch die Geologie, «das Leben von der Erde». Und die Spannung: «X-mal kommt man nach Hause, ohne etwas gefunden zu haben. Doch immer ist die Hoffnung da, etwas ganz Schönes oder eine neue Kluft zu entdecken.»

Die Faszination für Steine und Mineralien erhielt Beat Teige sozusagen in die Wiege gelegt. Schon im frühen Kindesalter erforschte er gemeinsam mit seinen Eltern die Naturschätze des Hasli. Diese Naturverbundenheit begleitet ihn bis heute.

Beat Teige hat Glück

Im Gegensatz zu Rufibach hat Teige, der seinen eigenen Weg gegangen ist, an diesem Tag Glück: An einer Stelle, die er selbst eine Woche zuvor nicht beachtet hatte, hält er inne. Zwei Quarzadern im steilen Fels scheinen sich zu kreuzen. Doch der vermutete Kreuzungspunkt liegt wohl gut einen halben Meter tief unter losem Schutt.

Könnte hier eine verborgene Öffnung liegen? Eine Kluft? Mit einem Spaten beginnt Beat Teige, das Geröll beiseite­zuschaufeln. Tatsächlich kommt eine kleine Kluft zum Vorschein. Das Fieber ergreift ihn. Stück um Stück fördert er unansehnliche, lehmige, frei im Loch liegende Klumpen ans Tageslicht.

Das Fieber ergreift ihn. Stück um Stück fördert er unansehnliche, lehmige, frei im Loch liegende Klumpen ans Tageslicht.



Im Lehm verpackt und dadurch ideal geschützt, kommen kleine Stufen, dünne, mit angewachsenen, bis fünf Zentimeter langen Quarzkristallen übersäte Steinplatten zum Vorschein. Ein feiner rostfarbener Limonitüberzug verleiht den Kristallen im Sonnenlicht goldenen Glanz. Ver­spätet, aber zufrieden macht sich Beat Teige auf den Rückweg.

Unvergesslicher Fund

Erst als der Strahler bei seinem Atelier Steinideen in Meiringen angekommen ist und seine Funde zu säubern beginnt, kommt unter dem reinigenden Wasserstrahl die volle Schönheit der geborgenen Kristallstufen zur Geltung. Wunderschön angeordnete kleine Kristallgruppen in den Händen des Steinkünstlers noch wassertriefend in der Sonne.

So schnell wird er diesen Fund nicht vergessen. Und jedes Mal, wenn er im Atelier seine aus den Bergen geborgenen Schätze Besuchern präsentiert, erinnern ihn die Kristallstufen daran.

Denn im Frühherbst, bevor in der Höhe der erste Schnee fällt, will von den Strahlern jeder Schönwettertag genutzt werden.



Bereits am nächsten Tag ist Beat Teige mit seinem Freund Ernst Rufibach erneut unterwegs. Denn im Frühherbst, bevor in der Höhe der erste Schnee fällt, will von den Strahlern jeder Schönwettertag genutzt werden. Diesmal geht es zu einer ausgesetzten Kristallkluft am Ritzlihorn.

So einfach wie Teiges neue Fundstelle wird sie nicht erreichbar sein. Nach stundenlangem Anmarsch sind mehrere Seil­längen anspruchsvolle Kletterei zu bewältigen. Doch wer nicht nur den Berg liebt, sondern auch dessen Schätze, nimmt ein paar Strapazen gern in Kauf.

(Berner Oberländer)