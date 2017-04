Alpine Nomaden zwischen Bangen und Zuversicht

Ein cleveres Modell

Eigentlich eignen sich die Berge kaum als Lebensraum für Menschen. Die Böden sind dort nur wenige Monate im Jahr schneefrei – das ist viel zu kurz für ein dauerhaftes Überleben. Trotzdem wurde schon in prähistorischer Zeit Alpwirtschaft betrieben. Die Triebkraft dafür lag vermutlich im Bergbau, der in der Spätsteinzeit im Alpenraum zu florieren begann. In höheren Lagen konnten Bergleute nur dank Viehzucht und Ackerbau mit Nahrung versorgt werden. Manche Flurnamen deuten darauf hin, dass in den Alpen schon in vorrömischer Zeit Weidewirtschaft betrieben wurde.



Archäologische Funde datieren hingegen erst aus dem Spätmittelalter. So wurden beispielsweise auf der Axalp sogenannte Wüstungen (aufgegebene Alphütten) aus dem frühen 16. Jahrhundert entdeckt. Mehrere Hundert Jahre älter sind schriftliche Dokumente, in denen von Grenzstreitigkeiten auf Alpen berichtet wird. Sie belegen, wie erfolgreich das Modell der Stufenwirtschaft schon damals funktionierte.



Erfunden hatten dieses System wohl die aus Deutschland in die Schweiz eingewanderten Alemannen. Sie rodeten Bergwälder und gewannen ­dadurch zusätzliches Weideland. Hoch gelegene Grünflächen haben allerdings einen gewichtigen Nachteil: Kühe finden dort nur während etwa 100 Tagen im Jahr genug Futter.



Die Pioniere hatten jedoch eine clevere Idee. Statt entweder im Tal oder am Berg zu wirtschaften, kombinierten sie beide Ansätze: Ein Teil der Familie zog mit dem Vieh auf die Alp, produzierte dort Käse (ein jahrelang haltbares Milchprodukt) und kehrte im Herbst mit den wohlgenährten Tieren wieder ins Tal zurück. Dort wiederum hatte der Rest der Familie während des Sommers aus getrocknetem Gras Wintervorräte für die Tiere produziert.