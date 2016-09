Alpenbad-Idee wird neu lanciert

Mitte Juli wurde das Alpenbad Adelboden offiziell beerdigt. Die Verhandlungen um den Heimfall der im Baurecht abgegebenen Nevada-Parzelle laufen noch, wie Gemeindeschreiberin Jolanda Lauber bestätigt.

Doch das Baden beschäftigt die Adelbodner weiter: Am Montag wurde eine neue Idee für ein Bäderzentrum lanciert. Hinter der Idee steht vor allem Christian Burn von Burn + Künzi. Er stellte am Montag mit Sohn Thomas den Leistungsträgern und Behörden von Adelboden seine bisherige Arbeit vor: Auf seiner eigenen Liegenschaft neben dem Hotel Huldi könnte so ein Projekt realisiert werden. «Doch auch das frei werdende Nevada-Areal wäre weiterhin interessant. Wichtig ist für mich, dass mit dem Abbruch des Alpenbad-Projekts die Idee nicht einschläft», so Burn.

Vorbild in Charmey

Bisher ist es eine Idee, bestehend aus einer Skizze sowie einigen Berechnungen. Die Investitionskosten werden mit 28,2 Millionen Franken angegeben, die Finanzierung soll unter anderem via Publikumsaktien, Gemeinde und Bankdarlehen (17 Millionen Franken) erfolgen. Der Ertrag wird mit 6 Millionen Franken und unter dem Strich selbsttragend aufgeführt. Mit der Verbindung eines modernen Neubaus mit dem denkmalgeschützten und zur Sanierung anstehenden Freibads Gruebi könnte also eine interessante Kombination entstehen.

Die Initianten haben zudem ein Vorbild: das seit rund zehn Jahren betriebene Bäderzentrum Charmey FR. Wie dessen ­Direktorin Béatrice Ambühl am Montag in Adelboden ausführte, werden «regelmässig die anvisierten 200'000 Besucher pro Jahr erreicht. Das sind knapp 600 pro Tag». Die Realisierung des Bades kostete rund 25 Millionen Franken. Heute werden im Bad- und Spa-/Wellness-Bereich 48 Vollzeitstellen angeboten.

Ein Aussen- sowie zwei Innenbecken, 15 Behandlungsräume sowie eine Cafeteria auf total rund 2600 Quadratmeter Fläche umfassen die Bains de la Gruyère in Charmey. Ambühl: «Die Behandlungen machen mittlerweile rund einen Fünftel des Umsatzes aus.» Und: Der Betrieb ist selbsttragend. So sehen auch – grob formuliert – die Vorstellungen der Adelbodner aus.

Und wie gehts weiter?

Im Vergleich hätte Adelboden mit den vielen Hotel- und Ferienwohnungsbetten wohl sogar eine bessere Ausgangslage, quasi die potenziellen Gäste schon vor Ort. Von der Erreichbarkeit und dem Einzugsgebiet ist Charmey hingegen günstiger gelegen. Für Christian Burn ist klar, dass es jetzt vor Ort Diskussionen braucht, ob seine Idee eines «kleinen Alpenbades» in Adelboden (noch) Anhänger findet. Seine Planungen haben bereits vor vier Jahren begonnen, als das Alpenbad noch aktuell war. «Gesucht sind nun Leute für eine Gruppe, die so ein neues Bäderprojekt ­vorantreibt.» (Berner Oberländer)