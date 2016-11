Aktive Kirchgemeinde, stabile Finanzen

Zur Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Interlaken gehören die Kirchen in Interlaken, Beatenberg, Mürren, Wengen und Grindelwald, dazu noch das Kirchgemeinde- und das Pfarrhaus – und keines dieser Gebäude ist mehr neu. Sanierungsarbeiten sind deshalb ein Dauerthema.

2016 waren das Pfarrhaus und die Grindelwalder Kirche an der Reihe. Dazu kamen nach Wasserschäden der Interlakner Kirchturm und die Kirche in Beatenberg, wie Peter Vögtli, zuständig für das Bau­ressort, an der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag in Interlaken berichtete.

Sanierungsbedarf klären

2017 prüft die Kirchgemeinde all ihre Liegenschaften systematisch auf ihren Sanierungsbedarf, damit die Arbeiten bis 2018 erledigt werden können. Denn mit ihrem Eigenkapital kann sie die Investitionen zügig abschreiben – bevor sie 2019 das Rechnungsmodell HRM2 übernehmen muss, das jährlich nur noch zehn Prozent Abschreibungen zulässt.

«Insgesamt sind die Finanzen der Kirchgemeinde gesund und stabil.Finanzchef Adolf Schmitter

Bei Erträgen von total 1 516 000 Franken rechnet das Budget nach ausserordentlichen Abschreibungen von 199 800 Franken mit 302 750 Franken Defizit. «Nach diesem Einbruch dürfte das Eigenkapital wieder wachsen», sagte Finanzchef Adolf Schmitter. «Insgesamt sind die Finanzen der Kirchgemeinde, die seit 2014 schuldenfrei ist, gesund und stabil.»

Die 42 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten das Budget diskussionslos.

Weiter wählte die Versammlung Pia Gadenz, Leiterin der ­Koordinationsstelle der sieben Oberländer Pfarreien, als Dekanatsvertreterin in die Synode der Landeskirche und bestätigte Alfie Weinekötter als Delegierte für den Pastoralraum Bern Oberland.

Gemeindeleiter Stefan von Däniken berichtete aus dem vielseitigen Engagement der Gemeindemitglieder. So kocht eine Gruppe seit dem Sommer jeden zweiten Freitag für die Interlakner Gassenküche. Sie wechseln sich dabei mit der Bewegung Plus ab.

Jubiläum der Jungen

Am Jubiläum «70 Jahre Jungwacht/Blauring Interlaken», an dem eine grosse Zahl ehemaliger Mitglieder teilnahm, wurde der Verein «Freunde der Jubla Interlaken» für austretende Leiterinnen und Leiter gegründet. Und mit Markus Teutschbein, dem bisherigen Leiter der Knabenkantorei in Basel, hat der Kirchenchor einen neuen Leiter gefunden. (Berner Oberländer)