Abschied und Neuwahl gefeiert

Der Applaus, mit dem sich die 66 Gsteigwiler Stimmberechtigten (22 Prozent) an der Gemeindeversammlung vom Freitag bei ihrem scheidenden Gemeindepräsidenten Bernhard Seiler bedankten, hörte fast nicht auf.

Eine Zugabe war aber nicht möglich, denn Seiler hat nach zwölf Jahren das Ende der Amtsdauer erreicht. «Gebt Urs Stucki so viel Unterstützung, wie ihr mir gegeben habt», entgegnete Seiler auf das Lob für seine umsichtige Arbeit im Dienst der Gemeinde.

Stucki, der im Gemeinderat bis 2015 während acht Jahren für das Forstressort verantwortlich war, will als Gemeindepräsident wie sein Vorgänger zur Gemeinde als kleinster Zelle der Demokratie Sorge tragen. «Dazu gehört auch die Pflege der Gemeinschaft, die hier im Dorf zum Glück noch lebt.» So werde er Bewährtes wie den Einbezug der Vereine und der Jungen weiterführen – ein Erfolgsrezept, zeigte der Blick in die Versammlung, an der alle Generationen gut vertreten waren.

Ja zu allen Geschäften

Diskussionslos wählte die Versammlung auch Kurt Feuz und Ruedi Feuz für die Baukommission wieder und genehmigte das neue Personalreglement, das den Stellenetat für die Gemeindeverwaltung von 145 bis 175 auf 100 bis 160 Prozent reduziert.

Genehmigt wurde auch das ­revidierte Organisationsreglement, das neu 3 bis 5 Mitglieder für die Schulkommission vorsieht. Einen Antrag, nur eine ungerade Mitgliederzahl zuzulassen, damit keine Stichentscheide nötig werden, hatte die grosse Mehrheit abgelehnt.

Rote Zahlen

Ja sagte die Versammlung auch zum Budget 2017, das bei einer unveränderten Steueranlage von 1,88 mit 1,55 Millionen Franken Aufwand und 1,27 Millionen Ertrag rechnet. «Wenn die Rechnung tatsächlich mit 282 889 Franken Defizit schliesst, ist unser Eigenkapital Ende 2017 aufgebraucht, und die Gemeinde weist einen Bilanzfehlbetrag von 1283 Franken aus», sagte Bernhard Seiler.

Doch er wies darauf hin, dass die Rechnungen der letzten zehn Jahre immer besser abgeschlossen haben als budgetiert. Sauer stösst dem Gemeindepräsidenten angesichts des Defizits auf, dass Gsteigwiler wesentlich weniger aus dem Lastenausgleich zurückbekommt, als es einzahlt.

Abschied mit Chäsbrätel

Zum Schluss begrüsste die Versammlung die Jungbürgerinnen Anouk Ineichen, Stefanie Heimberg, Zoé Livia Häsler und Kristina Seiler, bevor alle gemeinsam von Bernhard Seiler zu Chäsbrätel und zu Kuchen vom Frauenverein eingeladen wurden. (Berner Oberländer)