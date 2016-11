7 Männer für Innertkirchen

Der Gemeinderat wählte die Mehrzweckhalle statt das Grimseltor zum Lokal für die Gemeindeversammlung, damit es dem Ansturm der Bürger gewachsen wäre: Kampfwahlen waren angesagt. Unbestritten das Gemeindepräsidium; Walter Brog wurde in stiller Wahl bestätigt.

Ihm ist es gelungen, Innertkirchen innovativ und selbstständig zu positionieren und die Fusion mit Gadmen zur Erfolgsgeschichte zu machen. Und er steht auch dazu, wenn es nicht ganz rundläuft: Der Neubau der ARA verzögert sich, weil Hochspannungsleitungen nicht ins Projekt einbezogen wurden.

Im Vorfeld hat es so ausgesehen, als ob in Innertkirchen für den sechsköpfigen Gemeinderat eine Kampfwahl anstünde. Es bewarben sich fünf Bisherige und drei Neue. Eine Kandidatur wurde bereits im Vorfeld zurückgezogen, und am Versammlungsabend rief dann Gemeinderätin Daniela Grisiger, dazu auf, sie nicht zu wählen. Als künftige ­Geschäftsleiterin von Meiringen sah sie Rollenkonflikte.

So blieben den 98 anwesenden Stimmberechtigten für die sechs Linien, die schriftlich auszufüllen waren, de facto nur sechs Kandidaten. Daniel Abplanalp, Bruno Hählen, Thomas Huber, Hansueli Moser, Arnold Kehrli und Stephan Wyss erreichten im ersten Wahlgang das absolute Mehr (gültige Stimmen geteilt durch die doppelte Zahl der zu vergebenden Sitze).

Die Baumberger-Bank

Neun Jahre war Ernst Baumberger Gemeinderat. Er schaute zu den Finanzen und war für die ­Koordination Gemeinde - Kraftwerke Oberhasli ein Glücksfall: Grimselwelt und Grimseltor tragen seine Handschrift. Zum Abschied schenkte er der Gemeinde eine Bank, aufzustellen irgendwo auf den 180 Kilometern von Innertkirchens Wanderwegen. Die Vorstellung des Budgets 2017 zeigte: Er hatte die Finanzen im Griff. Dies auch, weil Innertkirchen aus topografischen Gründen aus dem Finanzausgleich 1,3 Millionen Franken bekommt.

Die Gemeinde investiert: 2017 in den Umbau des Schulhaus Grund mit Kindergarten, in den Neubau ARA und in den Entsorgungshof Stocki. Budgetiert sind ein Gesamtertrag von 6,27 Millionen Franken und ein Gesamtaufwand von 6,248 Franken. Der Steueransatz bleibt für das Jahr 2017 bei 1,6 Einheiten.

Der erwartete Bilanzüberschuss setzt sich aus dem Eigenkapital von 1,78 Millionen, der Reserve Neubewertung Liegenschaften von 2,6 Millionen und der im allgemeinen Haushalt erwirtschafteten Reserve von 15 167 Franken zusammen. Im Juni 2016 hat die Versammlung beschlossen, die Parkplatzparzelle beim Grimseltor zu kaufen.

Jetzt machte sie auf Antrag des Gemeinderats den Kaufbeschluss rückgängig, weil sich herausgestellt hat, dass sich das Land nicht zum Überbauen eignet und Stromdurchleitungsrechte nicht geregelt sind. Der Gemeinderat einigte sich mit der KWO AG als Verkäuferin auf ein Baurecht.

Langlaufzentrum: Wie weiter?

Gemeinderat Thomas Huber orientierte auf Anfrage über den Stand des regionalen Langlaufzentrums. Die Mehrzweckhalle ist äusserlich für Langläufer einladend gestaltet worden. Arealentwicklung und Schulhaus­umnutzung sind in Arbeit. Im Finanzplan der Gemeinde ist das Zentrum kein Ausgabeposten. Walter Brog denkt, dass für die Finanzierung eher eine genossenschaftliche Basis gesucht werden muss. (Berner Oberländer)