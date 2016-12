51 Monate Gefängnis für Diebstahl, Sachbeschädigung und mehr

Dem 34-jährigen aus der Türkei stammenden Mann wurden von der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, zahlreiche Delikte zur Last gelegt. Von 29 ihm vorgeworfenen ­Diebstählen hatte der Mann deren 8 bestritten. Die Staatsan­wältin beantragte auch für diese Delikte Schuldsprüche. Sie begründete dies mit dem gleichen Einbruchsmuster wie in den vom Täter zugegebenen Fällen.

Das betraf vor allem für den Fluchtweg vorsorglich geöffnete Fenster in den heimgesuchten Wohnungen. Auch sei aufgefallen, dass während Gefängnisaufenthalten des Beschuldigten im ­Berner Oberland praktisch kei­ne Einbrüche begangen worden seien.

Das unter dem Vorsitz von Gerichtspräsidentin Eveline Salzmann in Dreierbesetzung tagende Kollegialgericht sprach den Mann im Sinne von «In dubio pro reo» – «Im Zweifel für den Angeklagten» – in vier Fällen frei. «Hier reicht es nicht für ein ‹Schuldig›», begründete die Gerichtspräsidentin die Freisprüche. Hingegen betrachtete das Gericht in den übrigen vier bestrittenen Fällen die Täterschaft des Mannes als erwiesen. Die gesamte Deliktsumme beläuft sich immer noch auf rund 233'000 Franken.

Schuldig in fast allen Punkten

In allen anderen Punkten hingegen wurde der Mann schuldig gesprochen. Es sind dies gewerbsmässiger Diebstahl, Sachbeschädigung, mehrfach begangener Hausfriedensbruch, Drohung und Beschimpfung sowie Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz, weil er ohne gültigen Fahrausweis im Zug unterwegs war.

«Strafverschärfend wirken sich die zahlreichen Vorstrafen und die hohe Zahl an Delikten in weniger als einem Jahr aus», sagte die Gerichtspräsidentin. Andererseits attestierte sie dem Mann ein gutes Verhalten während des Verfahrens und seine Einsicht, indem er sich bei Geschädigten schriftlich entschuldigt hatte.

Unbedingte Freiheitsstrafe

Das Urteil lautet auf eine unbedingte Freiheitsstrafe von 51 Monaten. 8 davon stammen aus einer früheren Strafe, aus welcher der Verurteilte vorzeitig entlassen wurde. Die Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 252 Tagen wird angerechnet. Zudem wurden dem Mann eine Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu 10 Franken und eine Übertretungsbusse von 150 Franken aufgebrummt. Ferner hat er Verfahrenskosten von rund 22'000 Franken zu tragen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Innert zehn Tagen kann beim Regionalgericht Oberland in Thun Einsprache erhoben werden. Dem Mann droht Ausschaffung in die Türkei. Hierfür ist jedoch nicht das Gericht zuständig.

(Berner Zeitung)