200 Unterschriften gegen Rahmenkredit Marktgasse

Rund 200 Unterschriften vom Referendum gegen den Rahmenkredit Marktgasse konnten die Interlakner Bruno Reinle und Fredi Daumüller auf privatem Weg sammeln. Reinle: «Unsere Erwartungen haben sich so ziemlich erfüllt. Der Grossteil der Unterschriften stammt aus dem Nordquartier.»

Man wehre sich nicht gegen die geplante Sanierung der Marktgasse, jedoch gegen deren Umgestaltung. Reinle: «Derzeit ist die Strasse 5,6 Meter breit. In den aufgelegten Plänen ist eine Strassenbreite von neu 4,4 Metern ab Postplatz bis 20 Meter vor dem Bahnübergang eingezeichnet. Dies ist zu schmal für die heutigen, etwa 2,2 Meter breiten Personenwagen. So können diese nicht mehr kreuzen, ohne auf die Trottoirs auszuweichen, was Konflikte mit Fussgängern bringt.»

Darum könnte die Sicherheitskommission allenfalls entscheiden, in dem Strassenabschnitt Einbahnverkehr einzuführen – mit Nachteilen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer. Reinle: «Wir möchten, dass die Marktgasse auf mindestens 5 Meter Breite angepasst wird und dass der Gegenverkehr läuft.»

