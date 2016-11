Zuerst kein Vorbild, dann doch eines geworden

Es waren nicht nur acht von neun Jungbürgern, die an der Gemeindeversammlung von Gondiswil für volle Stuhlreihen sorgten. 50 von 549 Stimmberechtigen (9,1 Prozent) erschienen zur Gemeindeversammlung. An den Traktanden lag dies nicht. «Es scheint heute Abend nicht so hitzig zu werden», stellte Gemeindepräsident Andreas Nyfeler fest, als sich zum Budget keine Diskussion entfachen wollte.

Dabei böten die Gondiswiler Finanzen durchaus Gesprächsstoff. Finanzverwalterin Marlen Zaugg jedenfalls hielt klar fest, dass Gondiswil ein strukturelles Problem hat: Pro Jahr resultiert ein Defizit von 150'000 bis 200'000 Franken, bis 2021 wird sich das Eigenkapital von heute 1,5 Millionen halbieren.

Acht Jahre Präsident

Es waren jedoch nicht die roten Zahlen, die für den Grossaufmarsch sorgten, sondern vermutlich derjenige, der nochmals humorvoll durch die Traktanden führte: Andreas Nyfeler tritt Ende Jahr ab nach zwölf Jahren im Gemeinderat, davon die letzten acht als Präsident. Auch er sei ein politisches Greenhorn gewesen, als er sich erstmals habe wählen lassen, wandte er sich an die anwesenden Jungbürger. «Bis dahin war ich kein Vorbild für euch, zwischen Jungbürgerfeier und erstem Besuch als Gemeinderat war ich an keiner einzigen Gemeindeversammlung.»

Trotzdem habe sich sein Engagement gelohnt, machte Andreas Nyfeler nicht nur den Jungbürgern Mut, sich für die Gemeinde zu engagieren. Eine grosse Bilanz, ob er mit dem Gemeinderat seine Ziele erreicht habe, wollte der scheidende Präsident allerdings nicht ziehen. Wichtig sei es ihm gewesen, die Ohren offen zu haben für die Bevölkerung, zu spüren, wo sie der Schuh drücke.

Dass ihm das gelungen sei, bezeichnete Andreas Nyfeler allerdings nicht nur als sein Verdienst. «Wir haben ein pflegeleichtes Volk.» Froh zeigte er sich auch darüber, dass er sein Amt zwar nicht an jüngere, aber doch in die richtigen Hände übergeben könne. Ab Neujahr übernimmt der Unternehmer Peter Nyffenegger das Präsidium.

Das Budget für das Jahr 2017 bewegt sich übrigens im Rahmen der Finanzplanung: Im allgemeinen, steuerfinanzierten Haushalt resultiert bei einem Umsatz von 3 Millionen Franken ein Defizit von 179'000 Franken. Dies bei einer unveränderten Steueran­lage von 1,84 Einheiten. Dazu kommt ein Minus von 11'000 Franken in den Spezialfinanzierungen.

Unbestritten blieb eine Revision des Personalreglements. Zu wählen gab es ebenfalls nichts: Gemeinderat und Gemeindepräsident wurden bereits still gewählt.

Kommissionen bestellt

Stille Wahlen gibt es auch bei den Kommissionen, die der Gemeinderat am 14. Dezember bestätigen wird. Auch dort hat bloss die SVP Vorschläge eingereicht. Gewählt sind demnach in die Gemeindebetriebekommission: Reto Anliker-Kropf, André Christen-Fries (beide neu), Daniel Lehmann-Gerber, Beat Loosli-Bettler (beide bisher). Schulkommission: Matthias Eggenweiler-Schürch (bisher), Stefan ­Freiburghaus-Beutler (neu). Strassenkommission: Ursina Eggenweiler-Schürch, Doris Michel-Bützberger Beat Rickli-Luder, Klaus Zürcher-Nyffenegger (alle neu). (Berner Zeitung)