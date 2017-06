Zu gefährlicher Schulweg für Fünfjährige

Fast 90 Kinder werden im neuen Schuljahr die vier Kindergärten in Aarwangen besuchen. Gerade für die Neueinsteiger unter ihnen wird es zweifellos ein grosses Abenteuer sein.

Fast zu gross allerdings, finden die drei betroffenen Familien im Gebiet Sonnhalde, deren Kinder nicht wie er­wartet dem ihnen am nächsten gelegenen Kindergarten im Südschulhaus zugeteilt worden sind. Sie sollen vielmehr den Weg hinunter an die Riedgasse auf sich nehmen.

Statt über ein paar Quartierstrassen führt der Weg der vier Fünfjährigen damit nicht nur über die von Autofahrern gerne als Schleichweg benutzte Meiniswilstrasse und die viel befahrene Ortsdurchfahrt, sondern nach dem Bahnhof auch noch über die ebenfalls gut befahrene Wy­naustrasse.

«Es kann doch nicht sein, dass die Kleinsten des Schulsystems mitunter den gefährlichsten Schulweg in Kauf nehmen sollen», sagt Eveline Roos-Bärtschi, deren Zwillinge zu ebendiesen Kindern gehören. Was sie besonders verwundert an der Zuteilung: Die betroffenen Familien wohnen nicht nur in unmittel­barer Nähe des Kindergartens auf dem Schulareal Sonnhalde.

Auch der Kindergarten Vorstadt liegt kaum 300 Meter entfernt von ihrem Eigenheim, das sie seinerzeit nicht zuletzt wegen der unmittelbaren Nähe zu den Schulanlagen gekauft hätten. Gleich nach der Zuteilung haben sie und ihr Mann die Schulleitung im Mai deshalb um Wiedererwägung ersucht.

26 zu 16

Tatsächlich habe man heuer von der klassischen Einteilung, bei der die Kinder jeweils dem ihnen am nächsten gelegenen Kindergarten zugewiesen werden, abweichen müssen, bestätigt Schulleiter Heiner Mosimann.

Weil die Klassengrössen sonst zu stark ­variiert hätten. Wäre man bei der kürzesten Distanz geblieben, erklärt der Schulleiter, würden in der Sonnhalde künftig 26 Kindergärteler ein- und ausgehen, im Riedli derweil nur deren 16.

Für eine zusätzliche Klasse fehle es schlicht an Platz, sagt Mosimann. Ein Ausweichen auf den Kindergarten Vorstadt wiederum sei ebenfalls keine echte Option, zumal dort ebenfalls bereits 22 Kinder erwartet werden.

Es seien Kinder, deren Weg ins Riedli direkt vor dem Kindergarten Vorstadt vorbeiführen würde, hält Mosimann fest. Deshalb erachte die Schulleitung die aktu­elle Lösung als die sinnvollere.

Begleitung als Möglichkeit

Dass der Schulweg für die vier ­betroffenen Fünfjährigen von der Sonnhalde reichlich Gefahren berge, sei aber unbestritten, betont auch der Schulleiter. Abhilfe schaffen soll deshalb eine externe Begleitung der Kinder auf ihrem Kindergartenweg.

Das Konzept wird den betroffenen Eltern am Donnerstag detailliert erläutert. Ob sie sich damit anfreunden können, wird sich zeigen. «Ich dachte immer, Ziel sei es, dass die Kinder möglichst früh allein und selbstständig den Schulweg meistern», sagt Eveline Roos.

Natürlich sei ihr bewusst, dass die Einteilung der Klassen kein einfaches Unterfangen sei. Wieso man, wenn man zwischen zwei Kindergärten wohne, die keine gefährlichen Strecken beinhalten, dennoch dem dritten zugeteilt werde, könne sie dennoch nicht nachvoll­ziehen. (Langenthaler Tagblatt)