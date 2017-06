Zahlen, die ins Bewusstsein vordringen

«Ein Unfall hat immer Konsequenzen», betont Robert Nyfeler. Der Moderator hatte in drei Blöcken rund hundert Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Oberaargau Risiken, Ursachen und Folgen von Unfällen vor Augen geführt. Der zweistündige Anlass der Stiftung Roadcross beinhaltete Filme, Fotos und Geschichten über Unfälle, die Opfer sowie deren Angehörige.

Beim interaktiven Film «Date Nina» wählten die jungen Erwachsenen selber, wofür sich die Hauptakteurin entscheiden soll: Einem Drängler im hinter ihr fahrenden Auto nachgeben und selber rasen oder ihn ignorieren. Je nach Wahl fing als Konsequenz bei der Verkehrskontrolle sie eine Busse ein oder der Drängler.

Doch was sind die Gründe, ob ein Verkehrsteilnehmer so oder so reagiert? Gruppendruck – oder das Bedürfnis, jemandem imponieren zu wollen, so zwei Vorschläge aus der Gruppe. «Genau», so Nyfeler, «aber gefühlsmässiges Handeln im Strassenverkehr ist immer ein Risiko.»

Beklemmende Spots

Beklemmend wirkten zwei Filme über die Unfallopfer Kathrin und Martin, die sich mühsam ins Leben zurückkämpfen mussten und immer noch an den Folgen ihrer Fehlentscheide – einmal zu grosse Euphorie, einmal der Spass am Rasen – leiden. «Aufmerksamkeit ist extrem wichtig», verwies der Referent auf die Ablenkungen durch Handys und Drogen als häufige Unfallursachen. Aber auch Müdigkeit und Stress beeinträchtigen die Fahrweise.

Obwohl Einzelne aus der Gruppe immer mal wieder gähnten und auf die Fragen von Robert Nyfeler nur zögerlich antworteten, nahmen die Gymnasiasten vom Gesagten und Gesehenen viel mit. Vor allem die immer wieder eingestreuten Fakten beeindruckten. Etwa das Beispiel eines 23-jährigen Cannabiskonsumenten, der nach einem Unfall nun während fünfzehn Jahren jeden Monat 1500 Franken be­zahlen muss: Wegen «grobfahrlässigen Verschuldens» fordert die Versicherung 20 Prozent der Schadensumme von 1,366 Millionen Franken von ihm zurück.

«Man denkt nicht daran»

«Solche Zahlen habe ich nicht erwartet», zeigte sich die 16-jährige Ilire aus Niederönz erstaunt. «Man denkt gar nicht darüber nach, wie gefährlich eine Un­achtsamkeit ist.» Sie jedenfalls werde dem Thema künftig sicher mehr Beachtung schenken.

Der 17-jährige Lorenzo aus Wyssachen ist wie die meisten seiner Kollegen Velofahrer. «Dann ist man mit den Gedanken meistens anderswo», räumt er ein. «Man weiss zwar, dass dies nicht gut ist. Aber erst hier wird es einem wieder vor Augen geführt.»

Vielleicht sei ein Blick aufs Handy schon zu viel, wurde sich auch die Wyssacherin Amy (16) bewusst. «Wenn man nur eine Sekunde nicht aufpasst, kann viel passieren.» Der 16-jährige Gian aus Huttwil wiederum weiss nun, wie schnell ein Ausweis aufgrund eines Fehlentscheides weg ist – «und dass eine kleine Ablenkung ein Menschenleben kosten kann».

Die Präventionsveranstaltung der Stiftung Roadcross wird am Gymnasium Oberaargau schon seit längerem einmal im Jahr mit den Tertianern durchgeführt. «Wir sind durch einen Prospekt der Stiftung darauf aufmerksam geworden und fanden das sehr sinnvoll», erklärt Organisatorin und Prorektorin Barbara Kunz. (Langenthaler Tagblatt)