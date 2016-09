Wo Rentner für sich selbst vorsorgen

Das aussergewöhnliche Altersversorgungsmodell Zeitvorsorge soll es Seniorinnen und Senioren ermöglichen, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in ihren eigenen vier Wänden zu führen. Dafür sollen ihnen jüngere und rüstige Rentnerinnen und Rentner unter die Arme greifen. Beispielsweise beim Haushalt oder beim Einkauf.

Oder auch als Gesellschaft bei einem Kaffee oder einem Spaziergang. Dies ­alles aber ohne finanzielle Aus­lagen, sondern mit dem Gut Zeit als Entlöhnung. Die aktiven Rentner können sich so ein Zeitguthaben erarbeiten. Sind sie eines Tages selber auf Unter­stützung angewiesen, können sie diese aus ihren ersparten Zeit­reserven «bezahlen».

Vorbild St. Gallen

In der Stadt St. Gallen, wo das ­Pilotprojekt 2013 gestartet ist, stösst das Konzept auf positive Resonanz. «In der Anfangsphase standen wir vor grossen Herausforderungen. Es gab zum Beispiel Ängste bei bestehenden Organisationen, man wolle ihnen etwas wegnehmen», erinnert sich die Geschäftsführerin der Stiftung Zeitvorsorge in St. Gallen, Priska Muggli. Diese Ängste konnten aber mit Gesprächen aus dem Weg geräumt werden.

Es sei von Beginn an klar gewesen, dass man eng mit bestehenden Institutionen zusammenarbeiten wolle. «Ausserdem ist ein vielfältiges Angebot wünschenswert. Die Bevölkerung soll schliesslich auswählen können», sagt Muggli.

Heute beteiligen sich elf Organisationen am Vorsorgemodell. Es sind dies lokale Kirchgemeinden, die Pro Senectute, die Spitex sowie weitere Verbände und Ver­eine. Die Akteure fungieren als Einsatzorganisationen und vermitteln die Seniorinnen und Senioren. «Durch das Modell der Zeitvorsorge konnten viele Organisationen zusätzliche freiwillige Helferinnen und Helfer gewinnen», sagt die Geschäftsführerin.

Hilfe annehmen

Finanziert wird die gesamte Zeitvorsorge von der Stadt St. Gallen mit 150'000 Franken pro Jahr. «Damit können wir alle unsere Ausgaben, also zum Beispiel auch die Büromiete, decken», sagt Priska Muggli. Ihr ist die Professionalität der Stiftung wichtig.

Im vergangenen Jahr stellten 81 Zeitvorsorgende ihre Dienste 53 Leistungsbeziehenden zur Verfügung. Insgesamt wurden rund 6300 Stunden gearbeitet und eben auch so viele verdient. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es laut Muggli sogar 110 aktive Zeitvorsorgende und 85 Leistungs­beziehende. «Wir wachsen zwar langsam, aber stetig», kommentiert die Geschäftsführerin diese Entwicklung zufrieden. Viele Seniorinnen und Senioren würden durch das Angebot der Zeitvorsorge ohne Hemmungen Hilfe annehmen, da ihr Gegenüber etwas für die Unterstützung er­halte, weiss Priska Muggli.

Das Vorsorgemodell befindet sich in St. Gallen noch in der Evaluationsphase, im nächsten Jahr wird das ganze Konzept bewertet und dem Parlament vorgelegt. «Ich glaube, wir können so weiterfahren wie bisher», ist Muggli guter Dinge.

Ähnliches Angebot besteht

Nebst St. Gallen wird die vierte Säule der Altersvorsorge, wie die Zeitvorsorge auch genannt wird, auch in Teilen der Zentralschweiz angeboten. Die Organisation Kiss («Keep it small and simple», was so viel bedeutet wie «Halte es klein und einfach») befindet sich noch im Aufbau. Sie bestrebt eine flächendeckende Verbreitung der Zeitgutschriften in der gesamten Schweiz.

Nun soll die Zeitvor­sorge also auch in Langenthal eingeführt werden. Dies fordern zumindest Anita Steiner-Thaler sowie weitere Unterzeichner der Motion. Doch ist dieses Konzept hier wirklich nötig? Die Seniorebrügg Langenthal und Umgebung bietet bereits ein sehr ähnliches Modell an: Es gibt Seniorinnen und Senioren aus der Region die Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen.

Auch diese Dienste sind in der Regel gratis, je nachdem fällt eine Spesenentschädigung von 8 bis 12 Franken an. Kon­kurrenziert das Modell der Zeitvorsorge nicht die Seniorebrügg? «Nein», sagt Stadträtin Anita Steiner bestimmt. Sie wolle das wichtige Angebot der Seniorebrügg keinesfalls kritisieren oder infrage stellen. «Das Seniorennetzwerk ist ein Aushängeschild der Stadt Langenthal», sagt die Stadträtin. Ihr gehe es darum, das Angebot an Altersvorsorgemöglichkeiten in Langenthal zu erweitern und zu professionalisieren. Das eine Angebot schliesst gemäss ihrer Meinung nach das andere nicht aus.

Auf das Konzept der Zeitvorsorge sei sie durch die Auszeichnung mit dem schweizerischen Innovationspreis aufmerksam geworden. «Ich finde das Konzept sehr faszinierend», sagt Steiner. Sie wolle aber in Langenthal keinesfalls eine Kopie des St. Galler Modells einführen, sondern das Konzept den hiesigen Be­gebenheiten anpassen. «Ich sehe in Langenthal definitiv Potenzial für die Zeitvorsorge.»

(Berner Zeitung)