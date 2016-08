Wie die heile Welt entwickeln?

Wie soll sich die Gemeinde Rütschelen entwickeln? Soll sie wachsen oder lieber nicht? Wenn ja, wo? Wie gestalten die Rütscheler künftig ihr Dorfleben? Diese und viele weitere Fragen sollen fortan diskutiert werden – im Rahmen der Ortsplanungsrevision mit einem Planungshorizont von rund fünfzehn Jahren. Planungsbehörde ist der Gemeinderat.

Er will gleich zu Beginn des Prozesses die Anliegen der Bevölkerung in Erfahrung bringen. Gegen vierzig Personen fanden sich deshalb am Mittwochabend zum Gedankenaustausch im Gemeindehaus ein.

Verdichtetes Bauen

Gedanken zur Zukunft machen müssen sich die Rütscheler – wie viele andere auch – wegen eines Grundsatzentscheids: Die Schweizer Bevölkerung hat im März 2013 dem neuen Raum­planungsgesetz zugestimmt. Die Rütscheler haben mit 63,8 Prozent dazu Ja gesagt. Künftig soll die Siedlungsentwicklung innerhalb der vorhandenen Bauzonen erfolgen. Es geht bei der Entwicklung also nicht etwa um neues Bauland.

Die Einzonungskapazitäten sind in Rütschelen durch die kantonalen Vorgaben nämlich derart beschränkt, dass Neubaugebiete kaum zur Diskussion stehen. Vielmehr interessiert, ob es Siedlungsteile gibt, die sich für eine höhere bauliche Nutzung eignen.

Folglich wurde die Diskussion nach Ortsteilen geführt. In den Fokus gerückt wurden in Arbeitsgruppen das Bergquartier, Dorf/Flösch sowie Wil/Spiegelberg. Letzteres hat für Rütschelen eine besondere Bedeutung. Hier befindet sich in unmittel­barer Nähe nicht nur das Flüehli, ein beliebter Aussichtspunkt und Austragungsort der bekannten Freilichtspiele.

In Wil und Spiegelberg stehen auch mehrere schützens- oder erhaltenswerte Bauten, «die einen wichtigen Teil unserer Identität ausmachen», so Gemeindepräsident Stefan Herrmann.

«Die Bauten machen einen wichtigen Teil unserer Identität aus.»Stefan Herrmann, Gemeindepräsident

Angeregte Gespräche

Lebhaft entwickelte sich daher die Diskussion, als es um die Frage ging, ob in dem Gebiet eine bauliche Entwicklung vorstellbar sei. «Spiegelberg hätte Potenzial für zusätzliche Häuser», warf eine Einwohnerin in die Runde. Stirnrunzeln bei mehreren Mitbürgern. Gemeindepräsident Herrmann machte sogleich und erneut darauf aufmerksam, dass Einzonungen ausserhalb der bestehenden Zonen kein Thema seien.

Aber: «Im Spiegelberg bestehen schon vereinzelt neuere Bauten. Wenn der Gebäudecharakter stimmt, wären hier wohl Ergänzungsbauten denkbar.» Es gehe darum, das bestehende Potenzial besser auszunutzen. Das kann unter Umständen auch heissen, dass alte Gebäudekörper – beispielsweise ein altes, nicht mehr genutztes Bauernhaus – zu neuen Wohneinheiten umfunktioniert werden.

Fremdkörper fernhalten

Häuser sollen optimal ausgebaut werden können: Diese Meinung vertrat denn auch Ex-Gemeindepräsident Franz Übersax, der im Wil in einem stattlichen Bauernhaus wohnt. In diesem Ortsteil, hielt Übersax fest, würden Neubauten, anders als im Spiegelberg, jedoch wie Fremdkörper wirken.

Wil habe noch einen Charakter wie vor hundert bis zweihundert Jahren. Diesen gelte es zu erhalten, war sich die Arbeitsgruppe rasch einig. Ein Fazit war ebenso, dass jeder Dorfteil zwar seinen eigenen Charakter habe, unter dem Strich aber alle gleich viel wert seien.

Das Interesse an der Veranstaltung zeigte: Die Rütscheler wollen mitreden, wenn es darum geht, ihre heile Welt zu erhalten und zu entwickeln. Die Ergebnisse des Gedankenaustauschs sollen nun in ein Leitbild einfliessen.

Dieses soll über Grundsätze der Ortsentwicklung Auskunft geben und schematisch aufzeigen, welche Gebiete sich wie entwickeln sollen. Das Leitbild zeigt die bestehenden räumlichen Aufgaben auf und fördert den Austausch in der Gemeinde. Unter der Leitung des Gemeinderats wird eine Kerngruppe das Leitbild bis Frühjahr 2017 erstellen.

In einem weiteren Schritt werden aufgrund des Leitbilds der Zonenplan und das Baureglement bis 2018 überarbeitet. In dieser sogenannten baurechtlichen Grundordnung werden parzellenscharf und allgemein verbindlich die Spielregeln für das gesamte Gemeindegebiet neu festgelegt. (Langenthaler Tagblatt)