Wenn der Blutfluss ins Stocken gerät

Vier von fünf Menschen brauchen mindestens einmal in ihrem Leben Blut. Bei Unfällen, Operationen oder auch zur Behandlung von Krebspatienten kann fremdes Blut überlebenswichtig sein. Wer sein Blut spenden will, hat im Oberaargau mehrere Möglichkeiten. Im Spendezentrum in Langenthal, an Tagen mit mobilen Spenden in Firmen oder an Spendeanlässen der Samaritervereine können sich gesunde Erwachsene 450 Milliliter Blut entnehmen lassen.

Doch gerade die Blutspende­tage der Samaritervereine verzeichnen in der Region immer weniger Zulauf. So hat jener in Walterswil seine Spendetage 2015 von drei auf zwei reduziert. «Weil mehrere Jahre lang jeweils weniger als 50 Personen zu den Terminen kamen, mussten wir die Tage zusammenlegen», sagt Nicole Dömer, Zuständige des ­Samaritervereins in Walterswil.

Gerade ist sie mitten in den Vorbereitungsarbeiten für den Spendetermin, der Anfang Dezember in der Mehrzweckhalle stattfand. «Wir sind glücklich, wenn heute 50 Leute kommen», sagt sie. Um den Einwohnern trotzdem mehr Termine anzubieten, hat der Samariterverein Walterswil seine mit jenen in Dürrenroth zusammengelegt. Nun bieten die Vereine jeweils die regelmässigen Spender beider Orte auf.

Schleichend weniger Spenden

«Generell ist die Zahl der Spender bei den Samaritervereinen schleichend zurückgegangen», sagt André Gautschi, Bereichs­leiter Blutbeschaffung bei der Interregionalen Blutspende des SRK in Bern. Die Spendetage der Samariter werden vom SRK koordiniert, mitorganisiert und durchgeführt.

Auch in Niederbipp zeichnet sich eine rückläufige Tendenz ab. «Früher hatten wir zwei bis drei Spendetermine mit über 100 Spendern im Jahr», sagt Arthur Badertscher, Präsident des Samaritervereins. Weil es dann immer weniger geworden seien, sei dieses Jahr jedoch nur noch ein Termin im Dezember durchgeführt worden, so Badertscher.

45 Spender seien da gekommen. Als Grund dafür sieht er auch das Angebot des Spendezentrums in Langenthal. «Dort wird man regelmässig aufgeboten und kann den Termin für die Blutspende freier wählen», sagt er.

In Langenthal sei die Anzahl der regelmässigen Spender konstant, sagt Gautschi. Rund 7000 Blutentnahmen verzeichnet das Zentrum im Jahr 2016. Seit 2011 befindet sich dieses in der oberen Marktgasse. «Die Kapazität des Zentrums ist gleich geblieben», sagt Gautschi. Doch die alten Räumlichkeiten hätten nicht mehr den geltenden Qualitätsstandards entsprochen.

In 10 Minuten zur Blutspende

Nebst dem Spendezentrum in Langenthal setzt das SRK aber auch in Zukunft auf die Blutspendetage der Samariter. «Wir verfolgen das Ziel, dass jeder innert 10 Minuten Anfahrtsweg sein Blut spenden kann», sagt André Gautschi.

Und so führt zumindest in Rohrbach der weitere Weg nach Langenthal zu mehr Spendern. «Wir haben bei unseren drei Terminen immer zwischen 60 und 70 Spender», sagt Res Althaus, Präsident des dortigen Samaritervereins. Jedes Jahr kämen auch einige neue dazu, so Althaus. «Wir schreiben jeweils alle an, die gerade 18 wurden», erklärt er das Erfolgsrezept.

