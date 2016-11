Weniger Einsätze

Das zu Ende gehende Jahr zeichnet sich durch die geringe Anzahl Einsätze aus. Dem Thema Grosstierrettung wurde heuer dagegen im Kanton Bern besondere Beachtung gewidmet. Zahlreiche Kurse haben stattgefunden. Dabei standen sogar Professoren des Tierspitals als Kursleiter im Einsatz.

Im Berichtsjahr konnte die Feuerwehr Langenthal neben dem neuen Scania-Tanklöschfahrzeug auch einen neuen Rüstwagen in Betrieb nehmen. Dazu wurde im Rahmen der Neu­uniformierung Ausgangshosen sowie Pullover an die Mannschaft abgegeben. Im Magazin wurde eine den Anforderungen gerecht werdende Waschmaschine mit Tumbler eingebaut. In seinem Ausblick auf das kommende Jahr orientierte Kommandant Christoph Braun über das neue System der Direktalarmierung, die grossen Rettungsgeräte und die neue Website. Braun betonte, dass man das Arbeitsverhältnis mit Fourier Karin Liecht auf das kommende Jahr von 25 auf 50 Prozent aufstocken konnte.

Für 10 Jahre als Angehöriger der Feuerwehr Langenthal wurden 9 Mitglieder geehrt, für 15 und 20 Jahre je deren 6 Mitglieder, und für 25 Jahre im Dienste der Feuerwehr durfte sich Samuel Geiser feiern lassen. Aus ­Altersgründen scheiden Leutnant Rolf Zaugg nach 21 Jahren und Josiane Montani nach 17 Jahren aus dem Feuerwehrdienst aus. Ebenfalls verabschiedet wurde Gemeinderat Rolf ­Baer, der das Ressort Sicherheit während 21 Jahren betreute. Sogar 24 Jahre im Dienste der Feuerwehr Langenthal stand Res Ryf, seit 2008 als Vorsteher des Amts für öffentliche Sicherheit.

Im Kader werden auf den 1. 1. 2017 Oberleutnant Stefan Binggeli zum Hauptmann, Leutnant Christian Giesser zum Oberleutnant und Wachtmeister Benjamin Suppiger zum Leutnant befördert. Der neu ernannte Hauptmann Stefan Binggeli hat für seine Truppe mit dem Slogan «Wir sind ein Team» auch gleich das Ziel für 2017 bekannt ge­geben. ()