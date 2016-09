Was an der Spitalgasse ändert

Ob Switcher oder Shirthouse: Wer an der Spitalgasse 10 ein Kleidungsstück bedrucken lassen wollte, machte daraus kaum einen Unterschied. Nun gibt die Shirthouse AG ihre Langenthaler Filiale per Ende September auf. Ist also die bereits bekannte Insolvenz von Switcher der Grund für das Aus? Nein. «Wir sind nur marginal vom Konkurs der Switcher SA betroffen», beteuerte die Shirthouse AG bereits Ende Mai.

Geschäftsführer René Brandenberger begründet den Rückzug aus Langenthal inzwischen so: «Der Detailhandel ist kein ein­faches Pflaster. Wir haben uns strategisch neu ausgerichtet und konzentrieren uns nun ganz klar auf unsere Stammregion.» Die Shirthouse AG hat ihren Sitz in Uetendorf, die verbleibenden ­Filialen liegen im Grossraum Thun/Bern.

Es bleibt beim Textildruck

Das Ladenlokal an der Spitalgasse 10 reiht sich wider Erwarten nicht etwa ein in die immer länger werdende Liste leer stehender Gewerbelokalitäten im Stadtzentrum. Nachmieterin des Geschäfts ist die Firma H02 aus Rohrbach.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf Textildruck, Beschriftungen und Digitaldruck. Insofern ändert wenig am Angebot. Auch ein Sortiment an sportlichen Freizeittextilien soll es weiterhin geben. Nach einer kurzen Umbau- und Einrichtungsphase wolle H02 am 14. Oktober wiedereröffnen, sagt eine Shopmitarbeiterin.

Verwaist bleibt hingegen bis auf weiteres ein Ladenlokal gleich nebenan, an der Spitalgasse 8. Zwei Jahre nach der Geschäftsübernahme kehrt Modelleisenbahnhändler Othmar Steffen der Stadt den Rücken. Er zügelt mit seinem Geschäft per 1. Oktober nach St. Urban. Er habe sich umorientieren wollen.

Der Adresse in Langenthal stünde nämlich ein Wandel bevor; die Liegenschaftsbesitzer seien in einem gewissen Alter, Veränderungen zeichneten sich also ab. Für das Lokal mit einer Nutzfläche von 100 Quadratmetern wird derzeit online und an der Hausfassade Reklame gemacht. Ob sich rasch ein Nachmieter findet, ist indes fraglich. (Berner Zeitung)