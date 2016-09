Wahlsplitter: Die Wahlen in Langenthal in Kürze

Beteiligung

Weniger Stimmen

Die Stimmbeteiligung lag beim ersten Stapi-Wahlgang bei tiefen 46,36 Prozent. Das Interesse der Wählerinnen und Wähler war dabei noch vergleichsweise gross. Tiefer nämlich fiel die Beteiligung bei der Wahl des Gemeinderats (41,47 Prozent) und der Besetzung des Stadtrats (42,24 Prozent) aus.cd

Gemeinderat

Knapp, aber nicht für die SVP

Nur knapp hat die EVP ihren einzigen Sitz in der Exekutive verloren. Entsprechend ebenso knapp wurde es dabei nicht für die SVP. Sie hätte ihre zwei Sitze im Gemeinderat – trotz Einbussen beim Wähleranteil und entgegen unserer Berichterstattung in der gestrigen Ausgabe – auch ohne die Listenverbindung mit den Liberalen auf sicher gehabt. Es war die gemeinsame Liste von SP und Grünen, die den dazugewonnenen dritten Sitz einem Restmandat verdankt. «Uns haben 80 Stimmen für den Sitz gefehlt, den nun SP/GL haben», analysierte Daniel Steiner. Dass eine Listenverbindung mit der Linken am Resultat nichts geändert hätte, dürfte für den EVP-Präsidenten kaum ein Trost sein. khl

EVP

Rüegger ist noch unentschieden

Als amtierende Vizestadtratspräsidentin würde EVP-Stadträtin Ruth Trachsel 2017 turnusgemäss höchste Langenthalerin. Mit 802 Stimmen hat sie am Sonntag jedoch nur das fünftbeste Resultat ihrer Partei erzielt und die Wiederwahl damit knapp verpasst. Allerdings bleibt auch einen Tag nach der Elektion offen, ob der als Gemeinderat abgewählte Parteikollege Daniel Rüegger sein Stadtratsmandat überhaupt annehmen wird. Er werde ein paar Tage Zeit brauchen, um seinen Entscheid zu fällen, sagte Rüegger gestern. Dabei werde sicher auch die Haltung von Ruth Trachsel eine Rolle spielen.khl

FDP

Und wo bleibt die Frauenpower?

Sie meine es ernst mit der Frauenförderung in der städtischen Politik, liess die FDP-Parteispitze im Vorfeld der Wahlen wissen. Diese Bekundung verfing beim Stimmvolk jedoch kaum, wie ein Blick auf die Resultate der Gemeinderats- und Stadtratswahlen zeigt. Als einzige Partei präsentierte die FDP zwar eine separate Frauenliste für den Gemeinderat. Gewählt wurde aber keine FDP-Frau, sondern zwei liberale Männer (Markus Gfeller, Michael Witschi). Im Stadtrat wurde gar eine FDP-Frau abgewählt: Franziska Zaugg-Streuli (915 Stimmen). Ihr Wegfall wird kompensiert durch die neu gewählte Stefanie Barben-Kohler (1031 Stimmen). Somit ist die FDP im Parlament nach wie vor mit zwei weiblichen Parteimitgliedern vertreten – gegenüber acht Männern. Als zweite FDP-Frau wurde Stadträtin Beatrice Lüthi (998 Stimmen) wiedergewählt.paj

FDP

Jungunternehmer überzeugt

Die Resultate von FDP-Kandidat Michael Schär lassen aufhorchen: Der 29-Jährige schaffte die Wahl in den Stadtrat aus dem Stand. Mit 1134 erzielten Stimmen überflügelte er gar arrivierte Kollegen wie Pascal Dietrich (1108 Stimmen) und Urs Zurlinden (1066). Selbst Kurt Wyss hatte gegen ihn das Nachsehen. Mit 915 erhaltenen Stimmen gilt der bisherige FDP-Stadtrat als nicht gewählt. Jungunternehmer Schär erzielte indes auch bei den Gemeinderatswahlen ein hervorragendes Resultat. Er reiht sich hinter den beiden gewählten FDP-Vertretern Markus Gfeller und Michael Witschi ein – und lässt damit vier amtierende liberale Stadträte hinter sich, die ebenfalls für den Gemeinderat kandidiert hatten.paj

SP

Käser ist drin

Bis zur Wahl des Stadtpräsidenten ist offiziell nicht ganz sicher, wer bei SP und FDP nun definitiv im Gemeinderat und im Stadtrat Einsitz nehmen wird. Zumindest Gerhard Käser kann sich schon einmal auf sein Stadtratsmandat einstellen. Der parteilose Lehrer hat auf der Liste der SP zwar nur den zweiten Ersatzplatz erreicht am Sonntag. Da die vor ihm platzierte Priska Grütter das Mandat, das ihr durch die Wahl von Pierre Masson in den Gemeinderat zusteht, nur annimmt, falls ihr Mann Reto Müller nicht Stapi werden sollte, ist Käser der Sitz im Parlament bereits sicher. Erbt er ihn nicht von Priska Grütter, dann von Bernhard Marti, der bei Müllers Nichtwahl Gemeinderat wird.khl

Alain Roth

Paris-Demonstrant gratuliert Wüthrich

Er hätte selbst zu den Gemeinderats- und Stadtratswahlen antreten können. Doch Alain Roth, Präsident der Juso Oberaargau, hat sich ins Abseits gestellt. Seine Anwesenheit bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in Paris veranlasste die SP, Alain Roth von den gemeinsamen Wahllisten zu kippen (wir berichteten). Seither ist es ruhig geworden um den Juso-Mann. Nach den Wahlen vom Sonntag allerdings meldete sich Alain Roth zu Wort – auf Facebook: «Ich gratuliere Matthias Wüthrich zum Einzug in den Gemeinderat!» Gleichzeitig bedauert Roth, dass Reto Müller (SP) nicht im ersten Anlauf Stadtpräsident wurde. «Schade, aber das klappt im 2.», schreibt er.paj (BZ)