Vier Wochen kommt der Bus zum Zug

In Attiswil wird momentan nicht nur ausserordentlich viel neuer Wohnraum gebaut. Auch der öffentliche Verkehr sorgt für eine Grossbaustelle. 11,5 Millionen Franken werden hier und im benachbarten Flumenthal verbaut.

Dutzende von Arbeitern sind dabei, teilweise im Zweischichtbetrieb Gleise, Perrons, Brücken, Strassenübergänge und Fahrleitungsmasten zu erstellen. Offenbar läuft die logistische Meisterleistung nach Plan, der leitende Ingenieur und die Bauleiterin sind jedenfalls ferienhalber nicht erreichbar.

Der einmonatige Streckenunterbruch wurde absichtlich in die Ferienzeit gelegt, damit weniger Schüler betroffen sind. Denn die Anschlüsse in Solothurn, Oensingen und Langenthal können mit dem seit Samstag laufenden Bahnersatzbetrieb nicht ­gewährleistet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Solothurner und Berner Schulen beidseits der grenzübergreifenden Baustelle nicht zur gleichen Zeit Schulferien haben.

Mehr Zeit einplanen

Die ASM rät allen Passagieren, bis zum 23. Oktober mehr Reisezeit einzuplanen als üblich. Das gilt insbesondere auch für das Umsteigen auf Schnellzüge zu den Flughäfen. Während eines Monats verkehren die ASM-Züge von Oensingen bis Wiedlisbach fahrplanmässig.

Von dort bis zum Hauptbahnhof Solothurn fahren Busse. Ab Flumenthal bis Solothurn verkehren parallel dazu auch Züge, allerdings nur bis 21 Uhr. Die Haltestelle in Flumen­thal wurde provisorisch an den westlichen Ortseingang verlegt.

Keine Velos und Rollstühle

Velos und Rollstühle können zwischen Wiedlisbach und Solothurn im Moment nicht befördert werden. Reisende mit Handicap müssen sich deshalb am Vortag telefonisch im Reisezen­trum Niederbipp melden.

Die Dächer von Attiswil werden in diesen Tagen vom Ausleger eines mächtigen Pneukrans überragt. Er steht an der Bachstrasse, wo der Dorfbach durch zwei grosse Röhren fliesst und eine neue Brücke für die Bahn entsteht. Vor dem Bahnhof erfolgen gerade die Tiefbauarbeiten und die Entwässerung der noch zu verlegenden Gleise.

Die Perrons werden um 36 Zentimeter erhöht, so verlangen es die Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes für Behinderte. Die Masten für die neuen Fahrleitungen stehen bereits. Die zum Kreuzen benötigten zusätzlichen Schienen werden in den nächsten Wochen Richtung Wiedlisbach bis über den Ortsrand hinaus verlegt. Zu diesem Zweck wurden vor einiger Zeit sogar ein Grundstück enteignet und ein Wohnhaus abgerissen (wir berichteten).

Die Bauleitung bemüht sich, auf alles Erdenkliche Rücksicht zu nehmen. So wurden beispielsweise die Kabel der Swisscom erst mit Blick auf die Fernsehzuschauer nach der Fussball-EM, aber vor den Olympischen Spielen neu verlegt.

Bahnhöfe werden saniert

Während der Strassenverkehr in Attiswil von den Bauarbeiten nur am Rande betroffen ist, gibt es in Flumenthal zeitweise fast gar kein Durchkommen. Dort verlaufen Gleis und Baselstrasse parallel. Die gesamte Ortsdurchfahrt ist hier eine einzige grosse Baustelle. Trotz Verkehrsdienst muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Ohne Ziegel und komplett ausgehöhlt zeigt sich das Bahnhofsgebäude Flumenthal. Auch in Wiedlisbach wird der für den Bahnbetrieb nicht mehr benötigte und im Bauinventar als «erhaltenswert» eingestufte «gefällige» Heimatstilbau von 1918 im Moment baulich saniert. Wie er zukünftig genutzt wird, ist nicht bekannt. Bei der ASM war gestern niemand erreichbar.

Seit Monaten ausgiebig gebaut wird auch an der ASM-Strecke in Feldbrunnen. Nach jahrelangem Hin und Her wird dort eine ganze Reihe von ungesicherten Bahnübergängen aufgehoben. (Langenthaler Tagblatt)