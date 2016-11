Unnötig gezittert

Plötzlich überschlugen sich die Ereignisse in der Surseer Eishalle. Zuerst erzielte die EVZ Academy das 2:3-Anschlusstor, als die Verteidigung des SC Langenthal nach einem Abpraller zu spät reagierte, danach kamen die Zuger dem Ausgleich immer näher.

Ramon Pfranger scheiterte nach einem Abpraller, wenig später wurde eine Strafe gegen Langenthals Nico Dünner ausgesprochen, und dann zogen die Oberaargauer gleich zweimal allein auf den gegnerischen Torhüter Noël Bader zu. Zuerst scheiterte Brent Kelly im Alleingang, dann wurde der von der Strafbank herbeieilende Dünner wegen Offsides womöglich fälschlicherweise zurückgepfiffen.

Die Offensivaktionen hatten damit noch kein Ende, Hans ­Pienitz scheiterte aus bester Schussposition, bevor auch noch gegen Zug eine Strafe ausgesprochen wurde. Dabei hatte Mike Völlmin eine weitere Grosschance, doch die Spannung sollte weiterhin nicht abklingen, weil auch dieser Schuss den Weg nicht ins Tor fand. Es war dann die Ausländerlinie Langenthals, welche der nervenaufreibenden Phase ein Ende bereitete. Jeff Campbell fuhr nach einem Pass von Brent Kelly hinter dem Tor durch, bediente Marc Kämpf und dieser schoss das entscheidende 4:2.

Tumult auf der Trainerbank

Danach lagen bei den Zugern die Nerven blank. Zuerst übertrieb Timo Haussener bei einem Check gegen Philipp Rytz’ Kopf. Als dieser sich rächen wollte und aufstand, wurde er von David Rattaggi auch noch überraschend niedergestreckt. Damit aber nicht genug: Auf der Trainerbank ging Zug-Trainer Björn Kinding in Richtung Langenthaler Bank und provozierte Jason O’Leary, sodass ein weiterer Tumult entstand. Auch wegen der zu harm­losen Strafenauslegung drohte Schiedsrichter Luca Boverio die Partie aus den Fingern zu gleiten, glücklicherweise war die Partie zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden.

Eigentlich war sie das mit dem 4:2 bereits zum zweiten Mal. Immerhin stand es nach 26 Minuten 3:0, und auf eine Rückkehr der Zuger deutete nichts hin. Helder Duarte hatte schon nach 66 Sekunden seinen ersten Treffer für den SCL und damit das 1:0 erzielt, weitere 73 Sekunden später erhöhte Josh Primeau bereits auf 2:0. «Sie hatten einen schlechten Start, wir einen guten», erklärte Primeau später. Zu Beginn des Mitteldrittels wurde der Kanadier ein zweites Mal im Slot bedient und erhöhte auf 3:0. «Das ist wie meine Küche», witzelte Primeau über seine Präsenz im Slot und hängte an: «Da fühle ich mich wohl, da gehe ich gerne hin.»

Erneut nachgelassen

Langenthal kassierte schliesslich noch im zweiten Abschnitt das 1:3 in Unterzahl und musste nach dem 2:3 unnötigerweise bange Momente durchstehen. Die drei Tore zum Start hätten zuletzt dennoch just genügt, um die Partie erfolgreich über die Zeit zu bringen. Das Nachlassen dürfte bei den Langenthalern aber dennoch zu Diskussionen führen, weil Ähnliches auch schon in den letzten beiden Spielen passierte. Zugleich gelang dem O’Leary- Team aber in jeder dieser Partien ein Sieg – auch wenn es wie gestern in Sursee hektisch wurde. (Berner Zeitung)