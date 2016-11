Und plötzlich waren es acht Nominierte

«Andere Gemeinden wären froh, wären sie in einer solchen Situation», meinte ein überraschter Marcel Stalder nach der gut besuchten Gemeindeversammlung am Mittwochabend. Grabens Gemeindepräsident sprach die Gesamterneuerungswahlen an.

Er selbst wurde ohne Gegenkandidaten für vier weitere Jahre in seinem Amt bestätigt. Bei der Wahl der übrigen Gemeinderatsmitglieder hingegen mussten die Stimmzettel hervorgeholt werden. Neben den beiden Bisherigen Christoph Uebersax und ­Rudolf Schüpfer waren der Verwaltung bis zur Versammlung Natalie Brügger, Peter Fiechter und Ana Maria Zaugg als Kandidaten gemeldet worden.

Und damit nicht genug: Aus dem Plenum heraus wurden in der Folge auch noch Walter Reinmann, Beat Mühlethaler und Theres Gränicher nominiert. Womit also für vier Sitze acht Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl standen. Es galt, Vize Beatrice Cartier und Gemeinderat Fritz Zaugg zu ersetzen, die beide wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten konnten.

Eine weitere Überraschung erlebte Marcel Stalder dann, als die Stimmzettel ausgezählt waren. Die 69 anwesenden Stimmberechtigten (insgesamt 236) wählten mit Theres Gränicher (51 Stimmen), Christoph Uebersax (44), Peter Fiechter (38) und Beat Mühlethaler (35) gleich drei Neue ins Gremium.

Der bisherige Gemeinderat Rudolf Schüpfer hingegen musste über die Klinge springen: Auf ihn entfielen nur 29 Stimmen. Weitere Stimmen erhielten Walter Reinmann (31), Natalie Brügger (21) und Ana Maria Zaugg (13). Bestätigt wurden weiter die Baukommissionsmitglieder Arthur Schmid und Martin Uebersax (beide bisher).

Defizit budgetiert

Der abgewählte Gemeinderat Rudolf Schüpfer hatte zuvor noch das Geschäft für die Sanierung der Wohnungen im Gemeindehaus vorgestellt. Es ist geplant, in beiden Wohnungen die Badewannen durch Duschen zu ersetzen und neue Platten anzubringen. Der Gemeinderat beantragte hierfür die Genehmigung eines Verpflichtungskredits in der ­Höhe von 25 000 Franken.

Zwei Anwesende, einer davon der frühere Gemeindepräsident Fredi Trösch, bemängelten, dass für die Sanierungsarbeiten nur eine Offerte eingeholt worden war. Der Kredit wurde trotzdem mit 50 Ja- gegen 13 Nein-Stimmen deutlich angenommen.

Keine Kritik gab es am Budget 2017, das einstimmig genehmigt wurde. Dieses sieht im allgemeinen Haushalt bei einem Aufwand von knapp 1,25 Millionen Franken ein Defizit von rund 116 590 Franken vor. Dies bei einer gleich bleibenden Steueranlage von 1,5 Einheiten. Aufgrund des vorhandenen Bilanzüberschusses – dieser beträgt per Ende 2017 voraussichtlich gut 800 000 Franken – verzichtet der Gemeinderat auf eine Steuererhöhung. Klar sei aber auch, sagte Marcel Stalder, dass es nicht zehn Jahre so weitergehen könne.

Einstimmig bewilligt wurden auch die Auflösung des ARA-Verbandes Bannwil-Graben-Berken, die wegen ausstehender Subventionen nicht wie geplant bereits Ende 2015 vollzogen werden konnte, sowie die Teilrevision des Organisationsreglements des Schulverbands Aare-Oenz.

Die Gemeinde Berken, die aktuell keine Schüler angemeldet hat (wir berichteten), möchte vom geltenden Kostenverteiler befreit werden. Eine Ausnahmeregelung, der nun alle Verbandsgemeinden zustimmen müssen, sieht vor, dass eine Gemeinde ohne Schüler sich mit einem jährlichen Pauschalbetrag am Aufwandüberschuss beteiligt.

Tempo 30 wird zum Thema

Im Anschluss an die ordentlichen Geschäfte befragte der Gemeinderat die Versammlung nach ihrer Meinung zu einer allfälligen Tempo-30-Zone im Bereich des Schulhauses. Einige Anwesende sprachen sich für eine Temporeduzierung aus, auch für eine im ganzen Gemeindegebiet.

Gleich mehrere Votanten bezweifelten jedoch, dass diese Massnahme die Verkehrssicherheit erhöhen würde – auch weil die engen Gemeindestrassen schon jetzt kaum Tempo 50 zuliessen. In der ­anschliessenden Konsultativabstimmung sprach sich dennoch eine Mehrheit von 32 Anwesenden (gegenüber 28 Nein-Stimmen) dafür aus, eine Geschwindigkeitsreduktion auf dem ganzen Gemeindegebiet weiterzuverfolgen. (Berner Zeitung)