Töfffahrer brettert 99 km/h zu schnell übers Land

Die Berner Polizei hat einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der seinen Töff in Langenthal auf 179 km/h beschleunigte. Auf dem fraglichen Abschnitt der St. Urbanstrasse Richtung Roggwil sind 80 km/h erlaubt.

Die Polizei blitzte den Raser am vergangenen Samstag um etwa 11.40 Uhr. Eine Patrouille suchte den 51-Jährigen später an seinem Domizil auf. Der Mann ist geständig, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Er wird sich wegen des Raserdelikts vor der Justiz verantworten müssen. Den Führerausweis ist er los, ebenso das Motorrad. (mib/sda)