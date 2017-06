Technisches Problem führte zu Bauernhausbrand

Der Brand in einem Bauernhaus in der Lochmühle brach wegen eines technischen Defekts aus. Dies teilt das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern nach Abschluss der Ermittlungen mit, wobei es in den Angaben recht wage bleibt: «Im Vordergrund steht eine technische Brandursache.»

Das Bauernhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Es kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen. Die Einwohnergemeinde Huttwil richtete nach dem Brand ein Spendenkonto für die Betroffenen ein.

Konto: Clientis Bank Oberaargau, Vermerk «Brandfall Lochmühle», IBAN Nr. CH33 0645 0280 2872 6090 9 , PC 30-38116-2. Bis 31. August. (pd)