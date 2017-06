Stabübergabe im Dettenbühl

Das Demenzdorf

Das Vorhaben ist schweizweit einzigartig: Ein ganzes Dorf soll Demenzerkrankten auf dem heutigen Pflegeheimareal in Wiedlisbach zur Verfügung stehen. 112 Plätze soll es anbieten, aufgeteilt auf vier verschiedene Wohneinheiten mit je vier Wohngruppen à 7 Bewohner. Hier sollen die dementen Bewohner ein Leben führen können, wie sie es von früher her kennen. Das verspricht jedenfalls das Konzept, das sich am Vorbild der Pflegesiedlung für Demenzkranke De Hogeweyk bei Amsterdam orientiert.



Allein die Bezugnahme aufs holländische Vorbild ruft allerdings auch Kritiker auf den Plan: Mit seiner Abgeschiedenheit könne das Projekt in Wiedlisbach nicht mit De Hogeweyk verglichen werden. Auch wird in Holland weit stärker differenziert, was die gewohnten Lebensmuster und -umfelder der Bewohner betrifft. Zwischen Akademiker und Handwerker wird dort ebenso unterschieden wie zwischen starker Religiosität oder dem Hang zur Muse. In Wiedlisbach war bisher nur von der Unterscheidung zwischen Stadt und Land die Rede.



«De Hogeweyk ist unser Vorbild, weil sie sich dort viele Gedanken gemacht haben, wie man mit viel Effizienz eine hohe Leistung erbringen kann», sagt Martin Sommer, Dahlia-Projektleiter und neuer Standortleiter in Wiedlisbach. Es gehe nicht darum, das holländische Demenzdorf eins zu eins zu kopieren, zumal die örtlichen Gegebenheiten tatsächlich andere seien.



Das Areal in Wiedlisbach sei zwar abgelegen. Da das Demenzdorf so oder so abgeschlossen sein werde, sei das aber an sich nebensächlich. Viel wichtiger sei eine optimale Nutzung der Infrastrukturen, erklärt Sommer. «Wohl und geborgen» laute der Leitsatz, dem bei maximaler Freiheit und Sicherheit der Bewohner nachgelebt werden soll.



Nicht zuletzt gehe es auch darum, den Standort zu erhalten, der für die 42 Mitgliedergemeinden der Immobiliengenossenschaft Oberaargau (so der neue Name der bisherigen Genossenschaft Oberaargauisches Pflegeheim Wiedlisbach) doch nach wie vor eine wichtige Bedeutung habe. Die Genossenschaft als Eigentümerin des Areals wird es denn auch sein, die den Bau des Demenzdorfes finanziert. Sommer rechnet mit Kosten von rund 25 Millionen Franken. Bereits hat die Genossenschaft Rückstellungen in Höhe von rund 10 Millionen tätigen können. Ein detaillierter Business- und Finanzierungsplan soll im September vorliegen. Auch wie genau das Dorf dereinst aussehen wird, und welchen und wie vielen Lebensformen die Wohngruppen schliesslich Rechnung zu tragen versuchen, ist heute noch nicht bis ins Detail festgelegt.



Klar ist indes, dass grosse Veränderungen auch auf das Personal zukommen werden. «Es wird keinen Abbau geben. Aber es wird eine andere Arbeit sein», erklärt Martin Sommer. Die Herausforderungen lägen in den neuen Kombinationen der Anforderungen und in den neuen Betreuungsformen. Durch die Erweiterung des Dahlia-Standortes Herzogenbuchsee bestehe für die Mitarbeitenden aber weiterhin die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen der Langzeitpflege arbeiten zu können. khl