Sorgenkind Forstbetrieb: Weichen sind gestellt

Die Zukunft des Forstbetriebes war das Haupttraktandum an der Versammlung der Burgergemeinde Langenthal, zu der 68 der 338 Stimmberechtigten (20,1 Prozent) erschienen. Weil die Burgergemeinden Aarwangen und Roggwil gleiche Probleme plagen, soll ein aus den drei Institutionen bestehender Gemeindeverband zu einer nachhaltigen Verbesserung des Betriebsergebnisses im Bereich Forst führen.

Projektbegleiter sind Forstingenieure und Umweltfachleute von Kaufmann Bader aus Solothurn. Zusammen mit diesen haben die Burgergemeinden von Langenthal (im Ausschuss vertreten durch Burgerrat Peter Siegrist), Aarwangen und Roggwil Stärken, Schwächen und Chancen eruiert. Stärken sind beispielsweise hochproduktive Waldungen mit hohem Nadelholzanteil sowie gute Arrondierung, Erschliessung und erfahrenes, motiviertes Personal.

Schwachpunkte wurden in hohen Verlusten aus operativer Tätigkeit, im hohen Personalbestand und im niedrigen Kostendeckungsgrad in der Holzproduktion ausgemacht. Diesen Punkten will man mit einer neuen Betriebsstrategie und -organisation begegnen. Im Leitbild stehen Wirtschaftlichkeit und Unabhängigkeit an der Spitze. Keine Kompromisse sollen bei der Sicherheit eingegangen ­werden.

Ehrgeiziger Terminplan

Burgerratspräsident Marc Howald stellte den ehrgeizigen Terminplan vor. Der Ausschuss sei zurzeit mit Analysen, Strategien sowie Leistungs- und Ressourcenplanung beschäftigt. Im Frühjahr 2017 erfolge die Vernehmlassung in den Burgerräten, im Sommer der Entscheid der Räte, im Herbst jener an den Burgerversammlungen. Möglicher Betriebsstart: ab 2018.

Betriebsleiter Simon Rieben wurde mit Fragen bombardiert. Er entkräftete die Sorge eines Burgers, das Projekt könne zum Leistungsabbau führen, und erwähnte, dass man nicht an einen solchen denke, sondern eher an gemeinsame Anschaffungen und Nutzungen von Maschinen. Einige sind so alt, dass er sie als «Zeitbomben» bezeichnete. «Klar ist, dass sich die Defizite nicht einfach in Luft auflösen. Deshalb muss viel passieren im neuen Verband», so Rieben.

Mit «im Moment kein Thema» beantwortete Marc Howald die Frage, ob man die Burgergemeinde Schoren auch ins Boot holen wolle – aber generell seien weitere Burgergemeinden willkommen. Er betonte, dass das Projekt eine Zusammenarbeit im Forstbereich, keine Fusion der Burgergemeinden sei. «Jetzt gilt es, gemeinsame Nenner zu finden.»

