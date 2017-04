Senioren helfen den Lehrern

Generationenprojekt «Win3»

«Das Ziel ist, die drei Generationen Kinder-Lehrpersonen-Senioren zu verbinden, sodass alle vom gegenseitigen Wissen und der Erfahrung profitieren können», sagt Jacqueline Seiler-Hug. Gemeinsam mit Samuel Hagnauer ist sie für das Projekt bei der Pro Senectute Emmental-Oberaargau verantwortlich. Im ganzen Kanton Bern sind 460 Senioren an Schulen und Kindergärten aktiv. In der Region Emmental-Oberaargau sind 89 Personen an 16 Schulen tätig. Das Schulzentrum Elzmatte war im Oberaargau die erste Schule, die sich vor einem Jahr am Projekt beteiligte. Mittlerweile ist ebenso die Volksschule Lotzwil dabei. Auch die Schulen Aarwangen, Roggwil sowie ­Madiswil haben Interesse an «Win3», sind jedoch derzeit noch auf der Suche nach interessierten Senioren.