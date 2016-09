Rehe vorm Schulhaus und Vögel im Atelier

Noch wird der Ausstellung rund um den Roggwiler Künstler Walter Würgler (1901–1982) der letzte Schliff gegeben. Gipsköpfe ­blicken im Kulturspycher von einem Regal. An den Wänden des kleinen Museums hängen Zeichnungen und Druckgrafiken. Auch Skulpturen haben ihren festen Platz gefunden. In einer Ecke hängt eine alte Schürze, davor ­liegen ein gebrauchter Malkasten und geätzte Kupferplatten. Es sind Originalutensilien aus Walter Würglers Atelier, die ab Samstag gezeigt werden.

Die Ernte einer Räumung

Wie der Kulturspycher zu der Ausstellung von Würglers Ex­ponaten kam, erzählt die Programmverantwortliche Colette Grütter. Als die Ausstellung in Planung war, hatte sie Kontakt mit Würglers Sohn Urs. Vorgesehen war, die Werkschau in Zusammenarbeit mit dem Nachkommen zu konzipieren. Doch Urs Würgler verstarb in der Planungsphase. Das Haus samt Atelier wurde von den Enkeln zum Verkauf angeboten und musste nun rasch geräumt werden.

Auch der Kultur- und Museumsverein wurde aufgefordert, sich dort umzusehen und das Material mitzunehmen, für das die Enkel keine Verwendung fanden. «So kamen wir zu unzähligen Exponaten aus Würglers Nachlass», erzählt Colette Grütter. «Es sind so viele Skulpturen, Grafiken und Bilder, dazu Drucke und Modelle, dass wir sie gar nicht alle aufbewahren können.»

Der Kultur- und Museumsverein entschied deshalb, einen Teil der Exponate während der Ausstellung zu günstigen Bedingungen zu veräussern.

Modellsitzen als Massnahme

Neben dem Nachlass stehen zudem Leihgaben im Museum wie etwa die Taube aus Bronze, die Walter Würgler für den verstorbenen Ehemann der Roggwilerin Lisa Ammann-Häussermann, einen Taubenzüchter, geschaffen hatte. Vögel waren denn auch ein Lieblingsthema des Künstlers. Neben seinem Atelier stand eine Voliere. Zuweilen habe Würgler deren Tür geöffnet und die Vögel ins Atelier fliegen lassen, um sie zu beobachten und zu zeichnen, schreiben Fritz Ryser und Bruno Hesse im «Jahrbuch des Oberaargaus» 1985.

Dass ein ­Primarschüler im Atelier von Würgler Modell sitzen ­musste, war eine pädagogische ­Massnahme von dessen Frau Louise.

Eine besondere Geschichte verbindet sich mit dem Gipskopf eines Jungen. Modell stand dem Roggwiler Künstler nämlich der damalige Primarschüler Urs Santschi. Dass der Bub im Atelier von Walter Würgler Modell sitzen musste, war eine pädagogische Massnahme von dessen Frau Louise, die in Roggwil Lehrerin war. Der Junge sollte so lernen, stillzusitzen.

Weitherum bekannt

Für Aufsehen sorgte vor fünf ­Jahren der Diebstahl einer Rehskulptur von Walter Würgler beim Oberstufenzentrum. Seit den frühen 1960er-Jahren hatte die aus drei Teilen bestehende Rehfamilie das Roggwiler Schulhausareal geziert – bis das Kitz im Frühling 2011 von vermutlich professionellen Metalldieben dreist entwendet worden ist. Die beiden verbleibenden Rehe erinnern die Roggwilerinnen und Roggwiler bis heute an den unliebsamen Vorfall.

Zwei Rehe der einst dreiköpfigen Familie sind noch da.

Wo Würglers Exponate ausserdem stehen und wo er tätig war, kann man im Garten vor dem Kulturspycher nun an verschiedenen Wegweisern ablesen. Begleitet werden diese von entsprechendem Bildmaterial. So war Würgler etwa an der Renovierung des berühmten Dresdener Zwingers beteiligt, der im Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche ­gebombt wurde. Man braucht allerdings nicht zwingend so weit zu gehen: Im ganzen Oberaargau und auch im Berner Oberland, der Heimat des Künstlers, stehen seine Figuren und Grabmäler.



Vernissage: Samstag, 1. Oktober, 14 Uhr, Bahnhofstrasse 10, Roggwil. Die Ausstellung dauert bis zum 13. November 2016. (Berner Zeitung)