Per Hånberg wird neuer Headcoach beim SCL

Per Hånberg habe beim amtierenden NLB-Meister einen Einjahresvertrag unterschrieben, mit Option um Verlängerung um ein weiteres Jahr, wie der SC Langenthal mitteilt. Der Schwede war früher selber Profi-Eishockeyspieler, entschied sich aber im Alter von 32 Jahren ins Traineramt zu wechseln. Nach zahlreichen Ausbildungen verfügt der ehemalige Stürmer heute über das höchste schwedische Trainerdiplom, heisst es weiter.

Seine letzte Station als Headcoach war das schwedische Team Karlskrona HK, mit welchem er in der Saison 2014/15 den Aufstieg in die höchste schwedische Liga SHL realisierte und sich dort die beiden folgenden Saisons behaupten konnte. Hånberg habe zwei Tage in Langenthal verbracht und habe Gelegenheit gehabt, die Infrastruktur, den Staff sowie die Club-Philosophie und die Stadt näher kennen zu lernen. «Die gegenseitigen Ideen und Vorstellungen stimmen. Wir sind überzeugt, dass Hånberg unsere Mannschaft mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten weiterbringen wird», lässt sich SCL-Sportchef Noël Guyaz in der Medienmitteilung zitieren.

Unterstützt werde Hånberg durch den bisherigen Assistenzcoach Guyaz, der seine Doppelrolle weiterhin so ausüben wird. (cla)