Nur interne Stimmen reichen nicht

In Langenthal fällt die Entscheidung ums Stadtpräsidium zwischen Stefan Costa (FDP) und Reto Müller (SP) erst im zweiten Wahlgang in drei Wochen. Im Gemeinde- und Stadtrat gab es einen leichten Linksrutsch. Mehr...

Langenthal Bis in neun Tagen müssen alle Langenthaler Stimmberechtigten im Besitz des Abstimmungsmaterials für den zweiten Stapi-Wahlgang sein. Der Zeitdruck wirkt sich auf die Kosten aus. Mehr...

Langenthal Am Sonntag fanden in Langenthal Wahlen statt. Die Ergebnisse in der Übersicht. Mehr...