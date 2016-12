Mofalenkerin bei Kollision mit Auto verletzt

Am Mittwochabend ist es in Wiedlisbach gegen 22 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Mofa gekommen Die Mofalenkerin wurde verletzt. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Gemäss aktuellem Kenntnisstand der Polizei war das Mofa von Wiedlisbach her in Richtung Wangen an der Aare unterwegs gewesen. Auf Höhe der Autobahnausfahrt kam es zur seitlich-frontalen Kollision mit einem dunklen Auto, das von der Autobahn aus Richtung Bern herkam.

Die Mofalenkerin kam bei der Kollision zu Fall und verletzte sich. Nachdem sie zunächst durch einen Passanten betreut wurde, begab sie sich selbständig in ärztliche Behandlung. Das Auto fuhr ohne anzuhalten in Richtung Wiedlisbach weiter. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen. (tag/sda)