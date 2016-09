Mittel gegen Raufbolde verschärfen

Sie sollen künftig bei Hochrisikospielen wie gegen den EHC Olten zum Einsatz kommen: sogenannte Domkameras im Aussenbereich der Eishalle Schoren. Weil sie drehbar sind, decken sie einen grösseren Bereich ab.

Auch Zoomen ist möglich. Zwar gibt es schon heute einen einzelnen Apparat im Aussenbereich. Dieser erfasst den seitlichen Gästezugang und den Parkplatz neben der Halle. Nicht aber die Dorfgasse, die direkt beim Haupteingang vorbeiführt.

Weil Tumulte zwischen Gästefans und Supportern des SC Langenthal zuweilen aber genau in diesem Bereich vorkommen, soll nun eine zusätzliche Videoüberwachung her. «Wenn es hart auf hart kommt, hat man ein Mittel gegen fehlbare Personen in der Hand», sagt Rudolf Minder, Geschäftsführer der Kunsteisbahn Langenthal AG (KEB).

Das Gesuch der KEB wird derzeit bearbeitet. Der Gemeinderat hat das Anliegen im Grundsatz unterstützt, kann es aber nicht in Eigenregie bewilligen. Weil mit der Dorfgasse auch öffentlicher Raum überwacht werden soll, hat der Kanton ein Wort mitzureden.

Aktives Filmen in Echtzeit

Konkret sind zwei Kameras geplant. Die bestehende, die den Gästezugang erfasst, soll umgerüstet werden. Dafür sei kein neues Gerät nötig, sagt Andreas Ryf seitens der Stadt.

Die bestehende Kamera, die den Gästezugang erfasst, soll umgerüstet werden. Anschliessend wird die Überwachung des Parkplatzes bis hin zur Dorfgasse möglich sein. Bild: Olaf Nörrenberg

Er ist mit den Plänen gleich doppelt vertraut: als Vorsteher des Amts für öffentliche Sicherheit (Afös) und als Verwaltungsratsmitglied der KEB. Mit der umgerüsteten Kamera soll der Bereich bis hin zur Dorfgasse künftig besser erfasst werden.

Ein weiteres Gerät ist zwischen der Zufahrt zum hallen­seitigen Parkplatz und zum Haupteingang vorgesehen – zur Erfassung der Strasse in ebendiesem Bereich. Weiter als bis zum Waldrand solle die Kamera aber nicht filmen können, beteuert Andreas Ryf.

«Es ist keineswegs geplant, die Dorfgasse auf ihrer vollen Länge zu überwachen.»Andreas Ryf

Vorsteher Amt für

öffentliche Sicherheit

«Es ist keineswegs geplant, die Dorfgasse auf ihrer vollen Länge zu überwachen.» Mit den neuen Geräten soll das Filmen in Echtzeit möglich sein. Das heisst: Eine autorisierte Person sitzt in einem separaten Raum der Kunsteisbahn.

Von dieser Kommandozentrale aus steuert sie die Kameras. Die Polizei kann anschliessend bei Straftatbeständen auf das Filmmaterial zugreifen. Diese Form der Überwachung werde von der Nationalliga empfohlen, sagt Ryf.

Auf diese Weise aktiv gefilmt werden soll frühestens ab drei Stunden vor Matchbeginn. Und fertig sein soll damit, «wenn die Leute nach dem Match das Gelände verlassen haben». Eingesetzt werde der Echtzeitmodus «bei allen Spielen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko».

Die Matchs würden eingeteilt in rote, gelbe und grüne Spiele. «Rote und gelbe bergen ein erhöhtes Risiko», erklärt Ryf. Wie viele es davon pro Saison gibt, sagt der Afös-Leiter nicht. Die Anzahl werde im Laufe einer Saison angepasst.

Als rot eingestuft werde ein Spiel etwa bei drohenden Fankonflikten wie bei der Begegnung Langenthal - Olten. Oder aber, wenn besonders viele Zuschauer erwartet würden. Immer werde die Echtzeitüberwachung aber sowieso nicht möglich sein. «Auch aus personellen Gründen nicht.»

Die meiste Zeit würden die beiden Kameras in einer Ruheposition verharren. Dann dienten sie der Fassadenüberwachung. «Wir hatten in der Vergangenheit Einbrüche und Sachbeschädigungen zu beklagen», rechtfertigt Ryf den Einsatz im Ruhemodus.

Gemeinderat mit Ausnahme

Rund 6000 Franken will die KEB für die Installation aufwerfen. Der Afös-Vorsteher hofft, die Kameras noch während der laufenden Saison in Betrieb nehmen zu können. Der Zeitpunkt sei von der kantonalen Bewilligung abhängig. Wenn es so weit sei, werde die Videoüberwachung auf jeden Fall noch im Anzeiger öffentlich ausgeschrieben, sagt Ryf .

Stadtschreiber Daniel Steiner macht indes klar: Der Gemeinderat halte an seiner Strategie fest, Videoüberwachung im öffentlichen Raum nicht als probates Mittel anzusehen. «Im vorliegenden Fall ist die Sachlage aber anders. Es geht um punktuelle Anlässe und eine beschränkte Zeitdauer.» (Berner Zeitung)