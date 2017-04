Kids helfen dem Osterhasen

Angestrengt versuchen zehn Kinderaugenpaare herauszufinden, wo sie der rot markierte Punkt auf der Strassenkarte hinführen will. «Ich weiss es! Es ist das Kirchgemeindehaus», ruft ein Mädchen. Sofort macht sich die Gruppe auf zu ihrem nächsten Posten.

In Zusammenarbeit mit der Jungschar Huttwil feierte das Ferienpassteam am Donnerstag das 25-jährige Bestehen des Ferienangebots. «Die Jungschi geht seit Jahren am Freitagnachmittag der Ferienpasswoche mit den Kindern in den Wald», sagt Bar­bara Ruch. Sie ist Mitglied im Organisationskomitee, das den Ferienpass unter dem Patronat des Turnvereins zusammenstellt. Da heuer der Freitag wegen des Osterwochenendes wegfalle, habe man die Jungschar kurzerhand für den Jubiläumstag eingespannt.

Fast 200 Anmeldungen

Normalerweise nehmen um die 60 Kinder am Anlass der Jungschar teil. An diesem Donnerstag sind es jedoch fast doppelt so viele. Der Osterhase brauche ihre Hilfe beim Zusammenstellen seiner Osternester, sagt der als Huhn verkleidete Jungscharbetreuer Thomas Hadorn am Morgen zu den Kindern.

Mit einem leeren Nest und einem ersten Hinweis ausgestattet, ziehen die zehn Gruppen los. Unterwegs müssen sie Worträtsel lösen oder ihre Fähigkeiten im Kartenlesen unter Beweis stellen. Nach zehn Posten gibt es in der Waldhütte die verdiente Belohnung: Hörnli mit Hackfleisch.

Das Interesse am Ferienpass bleibt ungebrochen. Fast 200 Anmeldungen verzeichnete das Team in diesem Jahr. Nicht nur altbewährte Kurse wie Kochen für Gäste oder ein Filmabend waren heuer beliebt. Gestürzt haben sich die Kinder etwa auch auf einen Tag mit einem Förster im Wald oder den Besuch in der Wildstation Landshut.

Das Angebot des Ferienpasses lebe auch von der Grosszügigkeit jener, welche die Kurse anböten. «Sie schenken uns ihre Zeit und verlangen meist nur die Materialkosten. Dafür sind wir ihnen sehr dankbar», so Barbara Ruch. Denn nur so würden sie den Grund­gedanken weiterführen können, der das Team seit 25 Jahren antreibe. «Wir möchten auch jenen Kindern erlebnisreiche Ferien anbieten, die nicht die Möglichkeit haben, in den Urlaub zu fahren.» (Berner Zeitung)