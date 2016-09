Kein Freiparkplatz mehr für Coop-Kunden

Weil die Parkplätze der Kirch­gemeinde oft von Kunden des gegenüberliegenden Coop Bäregg oder von Bahnreisenden als kostenlose Parkierungsmöglichkeit genutzt werden, hat die Kirchgemeindeversammlung im Juni beschlossen, dass künftig Gebühren zu erheben seien auf dem Areal des reformierten Kirchenzentrums an der Bäregg­strasse.

Wie dem aktuellen Anzeiger zu entnehmen ist, tritt die neue Parkplatzbewirtschaftung per 1. Oktober in Kraft. Jeweils Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 7 bis 16 Uhr ist das Parkieren auf dem Areal nun kostenpflichtig. (khl)