Jetzt können die Bäche sicherer gemacht werden

Es sieht unter anderem die Erneuerung der Brücke bei der alten Mühle, eine Bachmauersanierung und eine Ufermauererhöhung vor: das Hochwasserschutzprojekt Thörigen. Geplant sind auch eine Optimierung des bestehenden Rückhaltebeckens sowie ein Schwemmholzrechen für den Lysbach.

Weshalb für den Stouffebach in der Nähe der Hombergstrasse nicht ebenfalls ein Rechen vorgesehen sei, wollte einer der Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend wissen. Eben an dieser Stelle sei es nicht einfach, dass ein Rechen überhaupt etwas bringe, bekam der Votant von Gemeindepräsident Rolf Schneeberger erklärt.

Der Rechen solle dennoch erneut geprüft werden. Diese Massnahme, meinte Schneeberger, liesse sich allerdings auch zu einem späteren Zeitpunkt noch realisieren. Den Kredit von 570'000 Franken genehmigten die 32 Stimmberechtigten (total 805) einstimmig.

Unbestritten war auch der Kredit von 250'000 Franken, um die Gesamtsteuerung der Betriebswarte der Wasserversorgung zu ersetzen. Finanziert werden kann dieser problemlos über die Spezialfinanzierung Wasser. Einziger Wer­muts­trop­fen: Die Gemeinde hat eine Anfrage für Subventionen aus dem Trinkwasserfonds gestellt, vom Amt für Wasser und Abfall nun jedoch einen negativen Bescheid erhalten.

Die Brücke bei der alten Mühle soll im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts komplett abgebrochen und neu gebaut werden. Bild: Thomas Peter

Die eigenständige Wasserversorgung in Thörigen sei nicht wirtschaftlich und verfüge über keine genehmigte Wasserplanung, so die Begründung. «Das Argument der fehlenden Wirtschaftlichkeit kann ich nicht nachvollziehen», sagte Schneeberger. Der Gemeinderat hat deshalb nun eine anfechtbare Verfügung eingefordert.

Die Rechnung 2016, die im Gesamthaushalt mit einem Ertragsüberschuss von rund 220'000 Franken schliesst, wurde einstimmig genehmigt. Die Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt rund 90'500 Franken. (swl)