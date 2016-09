Im Eriz werden Erinnerungen wach

Käsemarkt

Erstmals verlangt der Verkehrsverein Pro Regio am Schweizer Käsemarkt vom kommenden Wochenende einen Eintritt in Form eines Käsebändels für zehn Franken. Bereits bisher wurde ein Bändel verkauft, allerdings auf freiwilliger Basis. Die zusätzlichen Einnahmen sollen gemäss Mitteilung helfen, die Kosten für die Infrastruktur und das Rahmenprogramm zu decken, da die Organisation «Das Beste der Region» ihre Unterstützung auf nächstes Jahr einstellen wird. Pro-Regio-Geschäftsführer ­Walter Rohrbach vergleicht das Rahmenprogramm des Käsemarktes mit einem Open-Air-Konzert, das andernorts auch nicht gratis ist. Allerdings liegen am Marktareal auch verschiedene Fachgeschäfte. Ihre Kunden müssten selbstverständlich keinen Eintritt bezahlen, verspricht Rohrbach eine kulante Haltung und zählt auf die Ehrlichkeit der Besucher.



Ihr Angebot präsentieren am Käsemarkt 28 Käsereien sowie 30 weitere Aussteller. Ergänzt wird der Markt mit einer Brocante und einem Koffermarkt im Hotel Kleiner Prinz.



Der Käsemarkt ist jedoch einmal mehr am ersten Oktoberwochenende nicht der einzige grössere Anlass in Huttwil. Gleichzeitig finden am Bahnhof die Huttwiler Dampftage statt, mit Fahrten des Vereins Historische Eisenbahn Emmental (VHE), offenen Depottüren, Modelleisenbahnausstellung und -börse. Speziell sind dieses Jahr die Jungfernfahrt des Personenwagens ABDi Nr. 722, den der VHE revidiert hat, sowie am Samstag das erste Triebwagentreffen von IG TR Trans Rail sowie VHE.



Öffnungszeiten: Samstag 10–18 Uhr, Sonntag 10–17 Uhr. www.regio-huttwil.ch, www.vhe-emmental.ch