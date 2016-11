«Wie lange bist du heute noch hier?», wird Marianne Sommer auf dem Huttwiler Brunnenplatz gefragt. «Fünf Tage» antwortet sie und könnte eigentlich ergänzen, dass sie bereits zwei Tage da war.

Am Dienstagmorgen begann der Aufbau für den Wiehnachtsmärit, und da war die Marktchefin des Verkehrsvereins Pro Regio auf dem Platz. Am Mittwoch wurde der Markt eröffnet, er dauert bis zum Sonntag.

Jetzt ist es Mittwoch, kurz nach zehn Uhr. «Es ist erstaunlich ruhig», sagt Marianne Sommer. Zwar sind überall Markthändler am Einrichten und am Dekorieren ihrer Häuser, doch Hektik kommt keine auf.

«Das liegt am Wetter», stellt Marianne Sommer fest. «Es will uns dieses Jahr gut.» Das heisst vor allem: Es ist trocken, weder Regen noch Schnee zwingen zu einem Unterbruch der Aufbauarbeiten oder behindern sie.

Ein feiner Schaum Schnee wäre zwar perfekt für die Stimmung, räumt die Marktchefin ein. «Allerdings fällt er nicht nur dort, wo wir ihn gerne hätten. Zwischen den Häuschen muss er weggeräumt werden, er wird matschig, muss mit Salz oder Splitt bekämpft werden.»

Von Beginn an dabei

Marianne Sommer weiss, wovon sie spricht: Seit der Wiehnachtsmärit ins Leben gerufen wurde, war sie Marktchefin von Pro Regio, inzwischen amtet sie als solche zum 21. Mal. An 18 Märkten hat sie dabei selbst Glühwein ­gekocht, eine der wichtigsten Einnahmequellen für den orga­nisierenden Verkehrsverein.

An dieser lässt sich das Wachstum des Marktes in eindrückliche Zahlen fassen: Verdreifacht hat sich die gekochte Menge seit der ersten Auflage auf inzwischen um die 7000 Liter. Wurde er ursprünglich in einer Küche mitten unter den Marktbesuchern gekocht, braucht es heute zwei.

«Es ist nicht nur Arbeit», relativiert Marianne Sommer ihre Woche für den Wiehnachtsmärit, der ein grosser Planungs- und Or­ganisationsaufwand vorausgeht. Sie schätze vor allem die vielen Kontakte, die er ermögliche. «Ich bin halt ein Märitfroueli», sagt sie bescheiden.

Zuerst der Gemüsemarkt

Erstmals in Berührung mit der Huttwiler Markttradition kam Marianne Sommer, die aus Schwarzenburg zugezogen war, allerdings weder über den Jahrmarkt noch den Wiehnachts­märit, sondern über die Landfrauen, für die sie den Gemüsemarkt am Mittwoch organisierte.

Mit dem Jahrmarkt kam sie erst in Verbindung, als sie als Gemeinderätin das Ressort öffentliche Sicherheit übernahm. Von Amtes wegen wurde sie so auch in den Vorstand des Verkehrsvereins Pro Regio delegiert.

Das Wachstum des Wiehnachtsmärit ist dabei nur ein Teil der Entwicklung, die das Marktwesen im Huttwiler Verkehrs­verein erlebte.

Hinzu kamen mit dem Ostereiermärit, dem Historischen Markt und dem Schweizer Käsemarkt drei weitere saisonale Themenmärkte, die die Aufgabe der Marktchefin zur Ganzjahresbeschäftigung anwachsen liessen. Wie Marianne Sommer das alles unter einen Hut brachte, kann sie selbst nicht sagen. «Irgendwie ging es immer», erklärt sie bloss.

Inzwischen rückt der Zeiger an der Kirchturmuhr gegen 13 Uhr vor: Zeit für einen letzten Kon­trollgang über den Markt. Für Marianne Sommer ist es nicht nur der letzte vor dem Märit 2017, sondern der letzte überhaupt: Ende Jahr gibt sie ihr Amt ab. Bereits seit Anfang Jahr schaut ihr Heidi Bärtschi über die Schultern.

Sie ist ebenfalls eine Landfrau und war bisher eine der ­zahlreichen Helferinnen von Pro Regio. Bei zwei Märkten sass sie bereits im OK. «Die Hälfte kenne ich also schon», sagt sie.

Erwartungen sind bekannt

Zu korrigieren gibt es auf dem Rundgang kaum mehr etwas. «Nach 21 Jahren wissen auch die Aussteller, was wir erwarten», stellt Marianne Sommer zufrieden fest.

Ein Besucher habe ihm bereits am Morgen gesagt, dass er am Huttwiler Wiehnachtsmärit praktisch an jedem Stand etwas sehe, das er gerne kaufen würde, hält Walter Rohrbach fest, der Geschäftsführer von Pro Regio, der sich in diesem Augenblick zu den beiden Frauen gesellt.

Marianne Sommer geht es genauso: «Eigentlich habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, nichts zu kaufen», sagt sie und seufzt. «Ob ich das durchhalte, weiss ich allerdings nicht.»

Einer Markthändlerin, die offensichtlich bereits am Vorabend fertig eingerichtet hatte, hilft sie beim Wegräumen der Abdeckung vor ihrem Häuschen. Eigentlich nötig gewesen wäre es nicht, denn ein Händler gegenüber läuft auch ­bereits hilfsbereit herbei.

Als es vom Kirchturm her 13 Uhr läutet, schlendern längst die ersten Besucher zwischen den Häuschen. Für Marianne Sommer aber ist der Tag damit noch längst nicht zu Ende: Um 18 Uhr hat sie ihren nächsten Einsatz, an den grossen Pfannen in der offenen Küche, wo der Glühwein immer frisch zubereitet wird.

Huttwiler Wiehnachtsmärit: Donnerstag und Freitag 13 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr. Sonntag 10 bis 18 Uhr. Programm: www.regio-huttwil.ch (Langenthaler Tagblatt)