Heisse Stimmung unter dem Hofdach

Wenn Marc Sway, einer der populärsten Rhythm- und Soul-Sänger «Hof hält», hält das Publikum nichts mehr auf den Sitzen. Mit seiner Band lässt der temperamentvolle Entertainer am Freitagabend die Funken sprühen und bringt die Stimmung zum Sieden. Aufgewachsen zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kulturen verbindet der 38-Jährige die Leidenschaft der brasilianischen Musik, Rhythm & Soul, zu seinem eigenen Musikstil.

Neben Latinrhythmen und Sambagroove bringt Marc Sway auch sanfte Balladen. Das Publikum der 27. Ausgabe des Langenthaler Hoffests erfährt, was das Lieblingswort der Brasilianer Saudade bedeutet: «Ein Gefühl aus Sehnsucht, Melancholie und Einsamkeit, genau deshalb ist die Saudade so wunderschön, in ihr schwingt eine tiefe Verbundenheit mit anderen Menschen, hinweg über weite Entfernungen», erklärt der Brasil-Schweizer.

Musik muss man spüren

«Hoffest Langenthal you have got the love!» ruft Marc Sway ins Publikum, als er den gleichnamigen Song der amerikanischen Gospelsängerin Candi Staton interpretiert. Gleich darauf dreht er sich mit ausgebreiteten Armen im Kreis und fordert auch die sitzenden Besucher zum Tanzen auf: «Das Leben ist viel zu kurz dazu, nicht zu tanzen.»

Es brodelt im Hof, als Perkussionist Roberto Hacaturyan mit einem schweisstreibenden Rap überrascht. «Non, non, non» animiert zum Mitsingen ebenso wie der Song «Severina», den er seiner Frau gewidmet hat. Als Sängerin Carmen Lopes Sway, unverkennbar die Schwester von Marc, eine Sambaeinlage gibt, hält das Publikum nichts mehr auf den Sitzen. Es wird fröhlich getanzt und geklatscht, eine Nacht beinahe wie in Rio de Janeiro, die längst noch nicht zu Ende ist und in einem energiegeladenen Duett von Nicole Bernegger und Marc Sway gipfelt. Zwei kräftige Soulstimmen werden hier vereint.

Charismatische Powerfrau

Nicole Bernegger hat den Abend lanciert und bekanntlich bei der ersten Staffel von «The Voice of Switzerland» sämtliche Coachs-Stühle, auch jenen von Marc Sway, zum Drehen gebracht. Das Team «Stress» führte sie zum Erfolg, und gleich ihr erstes Album wurde mit Gold ausgezeichnet. Die charismatische Powerfrau begeistert in Langenthal mit ihrer voluminösen Stimme, ihrer Ausstrahlung und Nähe zum Publikum. Verwurzelt im coolen Soul der Sixties kommen die Stärken der Baselländerin in kleinen Bars, Clubs oder eben Hinterhöfen perfekt zur Geltung.

Für viele Heimweh-Langenthaler, Stammgäste und Daheimgebliebene ist das Hoffest Tradition, auch trotz den teilweise kritisierten hohen Eintrittspreisen. Jung und Alt treffen sich vereint unter einem Dach. Nach Mundartrock mit George und Volx-Rox zur Eröffnung des Festivals, engagierten die Organisatoren für Freitagabend zwei Acts, die mehr als 550 Besucher in den Hof lockten. Für den Abschluss waren schliesslich die Huttwiler Blue Ties Big Band und die Long Valley Hot Spots verantwortlich.

Ein Wiedersehen mit Marc Sway gibt es am 21. Oktober an den diesjährigen Langenthaler Jazz-Tagen mit einem «Tribute to Ray Charles». (Berner Zeitung)