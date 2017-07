Getreidefelder mit Handmäher verwüstet

In der Nacht auf Freitag entwendeten Unbekannte an der Mööslistrasse in Seeberg einen Handmäher und gingen damit auf destruktive Spritztour. Parallel zur Seebergstrasse mähten sie sich durch verschiedene Getreidefelder, bis der Mäher nach rund einem Kilometer in einem Kartoffelfeld stecken blieb. Sie machten sich daraufhin aus dem Staub und liessen das Gerät stehen.

Bei der nächtlichen Aktion entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken, wie die Polizei mitteilt. Sie hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.