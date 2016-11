Fussballfieber führt zu Platznot

Verwöhnt seien Fussballspieler im Breitensport sicher nicht, hält Thomas Dübendorfer fest. Anders als etwa das Turnverein­­mitglied sei es der Fussballer gewohnt, dass die Infrastruktur neben dem Feld in der Regel eine eher bescheidene sei. Lange hat man sich beim FC Roggwil, dessen Präsident der Langenthaler ist, denn auch kaum gestört am 1972 erbauten und seither un­veränderten Kabinentrakt des Klubhauses neben dem Fussballplatz im Bossloch.

Auch der Zahn der Zeit mache sich natürlich längst bemerkbar im Klubhaus, sagt der Präsident. Vor allem aber der Platz sei in­zwischen definitiv zum Problem geworden. Denn der Verein ist in den letzten Jahren stark gewachsen.

Umkleiden im Restaurant

Hatten 1972 noch rund 60 Aktive beim FC Roggwil gespielt, waren es im Jahr 2000 schon 120 und sind es heute sogar 220. Waren darunter vor sechzehn Jahren gerade einmal fünf Mädchen, zählt der FC mittlerweile rund sechzig Spielerinnen und neuerdings sogar sein eigenes Damenteam. «Dass das bei gerade einmal zwei Garderoben und nur einem Duschbereich zu Problemen führt, kann sich wohl jeder vorstellen», so Dübendorfer.

Immerhin versammelten sich an einem Dienstagabend schon einmal zwischen sechs und acht Teams auf den Roggwiler Rasenplätzen zum Training. Nicht selten werde dann auch das kleine Klubrestaurant als Garderobe genutzt. Geduscht werde gestaffelt – oder auch gar nicht.

Auf die nahe gelegene Turn­halle Hofstätten auszuweichen, sei ebenfalls keine Option, verweist der FC-Präsident auf die Belegung von dieser durch andere Vereine und den gerade in der Dunkelheit für Kinder nicht zu unterschätzenden Weg dorthin.

Vereinsmittel beschränkt

Abhilfe schaffen soll deshalb ein Neubau des Kabinentrakts im Bossloch; die Gebäudefläche würde sich demnach von den heutigen rund 80 auf neu 180 Quadratmeter vergrössern. Das erst 1999 erbaute Klubhausrestaurant bliebe unverändert; im vorderen Bereich sowie im Obergeschoss würden indes je zwei Garderoben mit Duschbereichen entstehen.

Statt wie heute nur ein einziges WC gäbe es neu separate WC-Anlagen für Damen und Herren. Auch die Schiedsrichterkabine würde erneuert und mit einer Dusche versehen. Schliesslich würden auch die Elektrospeicherheizung sowie die elektrische Warmwasserheizung durch ökologischere Anlagen ersetzt. Kostenpunkt: 700'000 Franken.

Dass der Dorfverein ein solches Projekt kaum selber stemmen kann, liegt auf der Hand. Rund 200'000 Franken sollen durch das Eigenkapital des FC, durch Eigenleistungen, mithilfe von Sponsoringbeiträgen und durch weitere Einnahmequellen vom Verein selber gedeckt werden. 100'000 Franken werden vom kantonalen Sportfonds erwartet. Bei den restlichen 400'000 Franken, so die Hoffnung der Fussballer und der Antrag des Gemeinderats zuhanden der Gemeinde­versammlung vom 5. Dezember, soll die Gemeinde die Fussballer unterstützen.

135'000 Franken sollen dabei als einmaliger Unterstützungsbeitrag à fonds perdu ausgerichtet werden und 265'000 Franken als zinsloses Darlehen, wobei der FC Letzteres mit jährlich 10'600 Franken amortisieren muss. Die Gemeinderechnung würde somit während der nächsten fünfzehn Jahre um jährlich rund 4600 bis 5400 Franken belastet.

Der neue Kabinentrakt: Im vorderen Bereich und im Obergeschoss entstehen je zwei Garderoben. Bild: zvg

Positive Signale

Es gehe nicht darum, das Projekt des FC inhaltlich zu beurteilen, hält der Gemeinderat in seiner Botschaft fest. Die Frage sei einzig, ob die Gemeinde den Verein bei der Realisierung von dessen Projekt finanziell unterstützen könne und wolle. Geht es nach der Exekutive, so wird das Geld trotz weiterhin angespannter Finanzlage der Gemeinde gesprochen: als Würdigung «des vorbildlichen Engagements des FC im Bereich des Breitensports und insbesondere in der Junioren­förderung» sowie auch angesichts der Bereitschaft des Vereins, «sich so stark selber zu en­gagieren für die Erneuerung ­seiner Sportinfrastruktur».

Thomas Dübendorfer ist zuversichtlich, dass die Roggwiler ihren FC nicht im Stich lassen werden. Sowohl der Gemeinderat wie auch die Vorstände der Ortsparteien hätten ihre Unterstützung signalisiert, negative Rückmeldungen habe er bisher keine erhalten, sagt der Vereinspräsident.

Kommt das Geschäft an der Gemeindeversammlung durch, soll noch im ersten Quartal des neuen Jahres die Detailplanung fertiggestellt werden. Gebaut würde im Bossloch dann in der darauf folgenden Winterpause, sodass der Neubau pünktlich ab Beginn der Rückrunde im März 2018 genutzt werden könnte. (Berner Zeitung)