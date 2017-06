Fusionsabstimmung auf der Kippe

Auf eine zügige Versammlung hoffte Wangenrieds Neogemeindepräsident Urs Freudiger. Der Wunsch blieb ihm jedoch verwehrt. Bereits beim zweiten Traktandum erhob sich Christine Käser, bekannt für ihre Wort­meldungen an den Gemeindeversammlungen, und übte abermals harsche Kritik am Vorgehen des Gemeinderats.

Der Stein des Anstosses stellte die nötige Totalrevision des Organisationsreglements dar. Käser kritisierte, dass vom Gemeinderat einzig die Einführung der Urnenabstimmung im Hinblick auf die Grossfusion als Änderung präsentiert wurde. Dabei seien weit gravierendere Revisionen vorgesehen wie etwa, die Finanzkompetenz des Gemeinderats von 20'000 auf 100'000 Franken heraufzusetzen.

Reine Angstmacherei?

Es sei doch sehr fraglich, dass der Gemeinderat es nicht für nötig befinde, alle Änderungen auf­zuführen und zu erläutern, monierte Christine Käser, die bis 2014 während 23 Jahren als Gemeindeschreiberin in Wangenried tätig war.

Dies sei schliesslich die Aufgabe der Exekutive. Man könne von den Bürgerinnen und Bürgern nicht verlangen, sich in stundenlanger Arbeit selber schlau machen zu müssen.

Käser beantragte, die Kom­petenz des Gemeinderats auf 50'000 Franken festzusetzen. «100'000 Franken sind bei einer Grösse wie jener von Wangenried viel zu viel», so die Riederin.

Gemeinderat Markus Müller rang mit der Fassung. «Diese Beträge sind im Gemeindewesen üblich. Was du hier machst, ist eine reine Angstmacherei», warf er Christine Käser an den Kopf. Ständig werde der Gemeinderat in seiner Arbeit behindert. Er müsse sich schwer überlegen, ob er so überhaupt noch tätig sein wolle im Gremium.

Nichtsdestotrotz stimmte die Mehrheit der gerade einmal 21 anwesenden Stimmbürger (von 333) Käsers Anträgen zu. Diese beinhalten des Weiteren, das vorgesehene fakultative Referendum aus dem Organisations­reglement zu streichen. Urs Freudiger war merklich konsterniert: So hatte er sich seine erst zweite Versammlung als Gemeindepräsident beileibe nicht vorgestellt.

Zusätzliche Versammlung

Doch wie geht es nun weiter mit dem Organisationsreglement? Da der Souverän den Anträgen zugestimmt hat, muss der Gemeinderat das Reglement an­passen und erneut dem Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) unterbreiten.

Laut Gemeinderat Markus Müller wird eine ausserordentliche Gemeindeversammlung einberufen, an der die Wangenrieder dann erneut über die Totalrevision ihres Organisationsreglements be­finden müssen.

«Hoffentlich reicht es bis im September, sonst fällt die Urnenabstimmung zur Fusion in Wangenried ins Wasser», zeigte sich Müller besorgt. Antragstellerin Christine Käser winkte hingegen ab: «Meine Anträge entsprechen den kantonalen Richtlinien, dagegen wird das AGR kaum etwas einwenden.» (Langenthaler Tagblatt)