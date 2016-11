Finanzplanung mit vielen Unbekannten

In der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 29. November bleibt der Gemeinderat von Huttwil zum Budget vage. Der aktuelle Finanzplan bestätige die düsteren finanziellen Ausblicke der letzten Jahre, hält er fest. Die Rechnungsergebnisse seien jedoch jeweils besser ausgefallen. Das liege daran, dass das dem ­Finanzplan zugrunde liegende Investitionsprogramm den Handlungsbedarf aufzeige, die Rechnung jedoch das, was davon realisiert werden konnte.

Hinzu kommt in diesem Jahr die laufende Umstellung des Rechnungsmodells, die vom Kanton vorgegeben ist. Noch seien die Auswirkungen nicht klar absehbar, gesteht Marcel Sommer (SVP), Gemeinderat mit dem Ressort Finanzen. «Erst wenn ein erster Rechnungsabschluss nach HRM2 vorliegt, können wir wieder auf einer soliden Grundlage rechnen und planen.»

Steueranlage unverändert

Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung denn auch ein Budget mit einer unveränderten Steueranlage von 1,65 Ein­heiten, respektive 1,2 Promille für die Liegenschaften vor. Es rechnet im steuerfinanzierten allgemeinen Haushalt bei einem Umsatz von 17 Millionen Franken mit einem Defizit von 222'800 Franken. Inklusive Spezialfinanzierungen resultiert bei einem Umsatz von 20,9 Millionen Franken ein Minus von 337'400 Franken.

Investiert werden sollen 2016 im steuerfinanzierten Bereich 3,3 Millionen Franken. Grössere Brocken stehen ab 2018 mit der Erneuerung des Schwimmbades (total 4,5 Millionen Franken) und dem Neubau des Kindergartens (2,8 Millionen Franken) in der Finanzplanung. Auch nach der Planungsperiode 2017 bis 2021 ist es mit grösseren Vorhaben nicht vorbei. Darauf weisen ein neuer Werkhof und ein neues Feuerwehrmagazin hin, die in der Spalte «später» eingestellt sind.

Zu Beginn des Jahres 2015 passte der Gemeinderat zwar seine Ziele zum Finanzhaushalt den Voraussetzungen an, die durch die aktuelle Bautätigkeit geprägt sind. «Eigentlich müssten wir sie jedoch bereits wieder überarbeiten», räumt Marcel Sommer ein. «Wir haben uns aber damit ab­gefunden, dass wir uns in einem Übergangsjahr befinden, in dem das keinen Sinn macht.»

Hervorragender Wert

Im neuen Rechnungsmodell HRM2 werde der Bilanzüberschussquotient eine wichtige Rolle spielen, wirft Marcel Sommer trotz allem einen Blick in die Zukunft. Der Bilanzüberschuss entspricht dem Eigenkapital im HRM1. Mit rund 260 Prozent ist er in Huttwil am Ende der Planperiode immer noch hervorragend: Für Gemeinden mit 2000 bis 10'000 Einwohner empfiehlt der Kanton einen Wert von über 30 Prozent.

Strassensanierung

Die Gemeindeversammlung verspricht also nicht unbedingt Spannung. Denn neben dem Budget ist an der Gemeindeversammlung noch ein Kredit von knapp einer Million Franken traktandiert. Mit ihm soll die Strasse von Schwarzenbach Dörfli bis nach Gommen saniert werden. Zudem sollen die an der Strasse gelegenen Liegenschaften an die Kanalisation angeschlossen werden.

Gemeindeversammlung:Dienstag, 29. November, 20 Uhr, Städtlisaal im Hotel Kleiner Prinz. (Berner Zeitung)