Es gibt nur wenig Kritik am Fernwärmeprojekt

Das Fernwärmeprojekt des Gemeindeverbandes der Abwasser- und Fernwärmeregion Wangen-Wiedlisbach gab in der Vergangenheit einiges zu reden. Im Jahr 2011 haben sich die Stimmberechtigten der Gemeinden der Abwasserregion Wangen-Wiedlisbach mit grossem Mehr für den Bau und den Betrieb einer Fernwärme­anlage ausgesprochen. In Wangen sagten damals 84 Prozent Ja. Seither ist die Zentrale in Betrieb, und verschiedene Gebiete in Wangen sowie viele Liegenschaften konnten an die Fernwärme angeschlossen werden.

Besser auf die Finger schauen

Die Gemeinde will jetzt den ­Werkhof, das Feuerwehrmagazin, die Schulanlagen, den Kinder­garten, das Gemeindehaus, das Schwimmbad und die Gemeindekaserne/Salzhaus anschliessen. Grundsätzlich ist die Bevölkerung für einen Beitritt zur Fernwärme. Das wurde mit der einstimmigen Genehmigung der Kompetenz­erteilung an den Gemeinderat, die Verträge auszuhandeln und ab­zuschliessen, und der Sprechung eines Rahmenkredits von 300'000 Franken klar dokumentiert. Aktuell wird die ­Aarequerung der Fernwärme vorbereitet.

In der abschliessenden Fragerunde meldete sich ein Votant und gab seinen Bedenken Ausdruck, dass im bisherigen Verlauf des Fernwärmeprojekts lange nicht alles zum Besten gestanden sei. Er verlangte, den Verantwortlichen des Gemeindeverbandes der Abwasser- und Fernwärmeregion Wangen-Wiedlisbach doch etwas besser auf die Finger zu schauen. Für zahlreiche, längst bekannte Projekte seien noch nicht einmal die nötigen Baueingaben getätigt worden.

Gemeindepräsident Fritz Scheidegger erläuterte das Budget für 2017, das zum zweiten Mal nach dem neuen Rechnungs­modell HRM2 erstellt wurde. Im allgemeinen, steuerfinanzierten Haushalt resultiert bei einem Aufwand von 9,9 Millionen Franken ein Aufwandüberschuss von knapp 22'000 Franken. Dies bei gleichbleibender Steueranlage von 1,68 Einheiten.

Begräbnisbezirk auflösen

Aufgrund der Demission verschiedener Vorstandsmitglieder des Begräbnisbezirks Wangen und der Problematik, entsprechende Nachfolger zu finden, soll das Verbandsparlament die Auflösung des Begräbnisbezirks beschliessen und die Aufgabe an die Gemeinde Wangen an der Aare übertragen. Nach einer eingehenden Erläuterung durch Fritz Scheidegger wurden das neu geschaffene Friedhof- und Bestattungsreglement sowie ein Rahmenkredit von 350'000 Franken einstimmig beschlossen.

(Berner Zeitung)