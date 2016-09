Endspurt im wahrsten Sinne

38 Stimmen haben am Sonntag entschieden. Nicht die Wahl an sich, sondern dass der künftige Langenthaler Stadtpräsident erst in einem zweiten Wahlgang am 16. Oktober erkoren wird. Nach dem Ausscheiden von Hans-Jürg Schmied richtet sich der Fokus nun wieder auf die Hauptdarsteller: Stefan Costa als gemeinsamen Kandidaten der Bürgerlichen und Reto Müller als gemeinsamen Kandidaten der Mitte-links-Parteien. Beide werden sie in den verbleibenden zwanzig Tagen noch einmal alle Kräfte zu bündeln bemüht sein, um am Wahltag als Sieger hervorzugehen.

Einen Kraftakt erfordert der zweite Wahlgang auch für die Akteure hinter den Kulissen. Gemäss dem Wahl- und Abstimmungsreglement müssen die Unterlagen den Stimmberechtigten bis spätestens zehn Tage vor dem Wahlsonntag zugestellt werden, in diesem Fall also bis zum 6. Oktober. Das ist in neun Tagen.

Hauptkostenpunkt A-Post

Um diese Frist überhaupt einhalten zu können, habe man angesichts der Möglichkeit eines zweiten Wahlgangs die Stimrechtsausweise schon vor dem ersten Wahlgang bestellt, sagt Stadtschreiber Daniel Steiner. Denn die Karten müssen auch noch adressiert werden, ehe sie ab Mittwochabend gemeinsam mit den amtlichen und ausseramtlichen Wahlzetteln und den Parteiunterlagen in der WBM Madiswil verpackt und ab Donnerstag gestaffelt den Stimmberechtigten zugestellt werden.

Normalerweise werde das Abstimmungsmaterial mit B-Post verschickt, erklärt Steiner. Nicht allerdings in diesem Fall, wo der Zeitdruck dermassen gross ist. Der A-Post-Versand sei denn auch einer der Hauptkostenpunkte: Knapp 16 500 Franken werde der zweite Wahlgang die Stadt kosten, vom Druck der Stimmausweise und Couverts über das Einpacken bis hin zur Ermittlung der Ergebnisse am Wahlsonntag. Allein 9000 Franken davon sind für den Versand des Wahlmaterials budgetiert. Weil es keine Botschaft brauche, entfalle dafür dieser Kostenpunkt, sagt Steiner.

Der letzte Ferientag

Während die einen monieren, Schmieds Sprengkandidatur habe letztlich nur unnötige Kosten verursacht, sorgen sich andere vor allem um den ungünstigen Zeitpunkt des zweiten Wahlgangs am letzten Tag der dreiwöchigen Herbstferien. Zahlreiche Stimmbürger würden aufgrund ihrer Ferienabwesenheit gar nicht wählen können, äusserte insbesondere FDP-Präsident Diego Clavadetscher schon früh seine Bedenken, dass dadurch das Endergebnis verfälscht ­werde.

Tatsächlich sei nicht ausgeschlossen, dass jemand, der sich während der Ferien die Post zurückhalten lasse, das Wahlmaterial nicht rechtzeitig erhalte, sagt dazu Stadtschreiber Daniel Steiner. Allerdings sei es «Aufgabe des Stimmberechtigten und nicht der Stadt, sich darum zu kümmern, dass er seine Post erhält».

(Berner Zeitung)