Es war ein strahlender Tag, mit dem Huttwil am Donnerstag zur Ein­weihung des neuen Bahnhofes aufwartete. Für den symbolischen Akt eindeutig ein zu strahlender: Als Regierungsrätin Barbara Egger, Gemeindepräsident Hansjörg Muralt und der Leiter Infrastruktur der BLS, Daniel Wyder, die Leuchtwesten überzogen, aufs Geleise 1 stiegen und dort symbolisch die letzte, goldfarbene Schraubenmutter eindrehten, winkten die Fotografen ab: Zu grell schien die Morgensonne just auf den Ort des Geschehens, als dass ein Bild möglich gewesen wäre. Eine andere Schraube im Schatten des Bahnhofes musste der symbolischen Platz machen.

Ein besonderer Tag war am Donnerstag vor allem für Hansjörg Muralt: Am 1. Dezember begann der letzte Monat seiner achtjährigen Amtszeit, acht Jahre, während deren rund um den Bahnhof geplant und gebaut wurde. Dass er dieses Bauwerk nun noch eröffnen dürfe, sei für ihn ein perfekter Abschluss, bekannte er. «Ende Amtszeit, Ende Bauzeit», gelte am Bahnhof.

Vierzig Jahre alt

50 Millionen Franken wurden in den beiden letzten zweieinhalb Jahren verbaut. Sie habe Huttwil beinahe nicht mehr wiedererkannt, erklärte Barbara Egger. Als junge Lehrerin hatte sie in Madiswil und Rohrbach erste ­Berufserfahrung gesammelt. Damals, vor rund vierzig Jahren, war der Bahnhof Huttwil zum letzten Mal modernisiert worden.

Die Huttwiler hätten sich inzwischen daran gewöhnt, dass am Bahnhof alles ein bisschen anders sei, konstatierte der Gemeindepräsident. Besonders für den Ortsteil nördlich der Geleise stellte er eine markante Verbesserung fest: Dank der hellen und grosszügigen Unterführung Ost mit separaten Veloabstellplätzen haben sie nun nicht nur eine Verbindung ohne Umweg über die viel befahrene Hauptstrasse zur Bahn, sondern auch einen behindertengerechten Zugang zum Ortszentrum.

Etwas fehle dort ­allerdings noch, konstatierten Hansjörg Muralt und sein Ratskollege Ad­rian Wüthrich, der auch Präsident der Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGÖV) Oberaargau ist: eine Uhr, die dem Reisenden verrät, wie viel Zeit er noch hat, um seinen Zug zu erreichen. Einen Gutschein für diese Uhr brachten die beiden deshalb dem BLS-Vertreter als Überraschungsgeschenk an die Einweihung mit – eine echte Bahnhofuhr aus der Sumiswalder Moser-Baer AG selbstverständlich.

Vom grössten Bauprojekt seiner Bahnunternehmung sprach Daniel Wyder. Dies gelte nicht nur für die Kosten von rund 50 Millionen Franken, für die der Bund sowie die Kantone Bern und Luzern aufkommen. Sondern auch bezüglich der Abmessungen der Baustelle mit Distanzen von mehreren Hundert Metern und bezüglich der Komplexität durch die Schnittstellen mit der Einwohnergemeinde Huttwil und dem Kanton Bern.

Ein Bijou nannte Wyder das neue Aufnahmegebäude des Architekturbüros:mlzd aus Biel. Er hoffe, dass sich auch die Huttwilerinnen und Huttwiler noch daran gewöhnen würden. Während der Bauzeit hatten sich Mitarbeitende und Reisende mit einem Container begnügen müssen. Neben einem Reisezentrum der BLS beherbergt der Neubau einen Migrolino-Shop für den täglichen Bedarf.

Im Reisezentrum können Pakete im Rahmen eines Pick-Post-Services abgeholt und aufgegeben werden. Geschlossen bleibt das Reisezentrum allerdings weiterhin am Sonntag. Ins erste Obergeschoss wird nächsten Februar die im Juli eröffnete Geschäftsstelle der Krankenversicherung Visana umziehen.

Öffentliches Eröffnungsfest: Samstag, 10–14 Uhr. Um 10 Uhr wird eine Nina-Komposition der BLS auf den Namen Huttwil getauft. (Berner Zeitung)