«Einen Plan B gibt es nicht»

Nun liegt es also vor: Das von der Beck Schwimmbadbau AG ausgearbeitete Vorprojekt für die Sanierung und Erweiterung des Frei- und Hallenbads Herzogenbuchsee. Am Dienstagabend erfolgte mit einem Infoanlass im Sonnensaal der Kick-off für die Vernehmlassung, die noch bis zum 6. Januar dauert. Dabei liessen es sich viele Buchserinnen und Buchser nicht nehmen, sich die wichtigsten Eckpunkte des Projekts erläutern zu lassen.

Dazu gehören unter anderem die Sanierung des Hallenbads, der Umbau der Eingangshalle, ein neues Warmwasserbecken im Obergeschoss, neue Angebote in der ­Saunaanlage sowie die Erweiterung der Schwimmhalle samt einer fünften Bahn für das 25-Meter-Schwimmerbecken (wir berichteten). Hans Zimmermann von der Spezialkommission verpasste es denn auch nicht, die Einmaligkeit des neuen Angebots für den Oberaargau zu betonen.

Umsatz wird gesteigert

Dieses neue Angebot, das wurde ebenfalls deutlich, kostet aber auch eine stolze Summe: Alleine für die eigentlichen Investitionen in den Um- und Ausbau wurde ein Kostendach von 15 Millionen Franken festgelegt – bei einer Kostengenauigkeit von plus/minus 15 Prozent. Hinzu kommen 2,1 Millionen Franken für die Abdeckung des erwarteten Verlusts während der Bau- und der ­Anfangsphase, für den Kauf der Anlage von der Gemeinde sowie als Reserve. Laut Hans Zimmermann lässt sich voraussichtlich ab dem Jahr 2020 erstmals mit einem operativen Gewinn rechnen. 2021 sollen dann im Frei- und Hallenbad bereits 350 000 Franken erwirtschaftet werden.

Diese Entwicklung wird vor allem durch eine Steigerung des Umsatzes möglich. Die Spezialkommission rechnet mit höheren Einnahmen etwa im Wellness- und im Warmwasserbereich. Potenzial sieht sie auch bei den Kursen. Mit mehr Angeboten und höheren Preisen soll dort in fünf Jahren ein Umsatz von 280 000 Franken erzielt werden. Beim Restaurant wird für das gleiche Jahr mit einem Umsatz von 360 000 Franken gerechnet.

Welche Gemeinden helfen?

Mit dem präsentierten Vorprojekt liegt eine zentrale Grundlage für die Ausgliederung der Badi in eine Aktiengesellschaft vor. Über diese wird an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 29. März entschieden. Die hierfür nötigen Unterlagen liegen öffentlich auf: Die Eigentümerstrategie etwa sieht die Aktienmehrheit der Gemeinde vor und hilft so, die zweckgebundene Steuerung des Unternehmens durch die Stimmberechtigten zu sichern. Zudem ist vorgesehen, der AG sämtliche Grundstücke zu übertragen.

So soll er künftig aussehen: Der neue Eingangsbereich im Erdgeschoss. zvg

Als einer der Vorteile einer Ausgliederung nannte Gemeindeverwalter Rolf Habegger neben den unternehmerischen Freiheiten und der grösseren Wirtschaftlichkeit auch die mögliche Beteiligung Dritter. Gerade diese warf in der anschliessenden Diskussionsrunde aber Fragen auf. Welche Nachbargemeinden wären eigentlich bereit, sich als Aktionäre zu beteiligen, wollte einer der Anwesenden wissen. Die Gemeinde verzichte ganz bewusst darauf, das Projekt von der Zusage anderer Gemeinden abhängig zu machen, entgegnete Gemeindepräsident Markus Loosli (FDP). «Ich zähle aber darauf, dass andere Gemeinden mit­machen.» Er werde nun jede sich ihm bietende Gelegenheit nutzen, so Loosli, diese anzu­sprechen.

Und was geschieht, wenn die Ausgliederung im März bachab geschickt wird? «Einen Plan B gibt es nicht», stellte der Gemeindepräsident klar. «Wir haben unsere ganze Energie in Plan A gesteckt.» In einem solchen Fall müsste die Situation daher neu angeschaut werden, meinte er und erinnerte daran, dass auch im Falle eines Abbruchs mit Kosten von rund 4 Millionen gerechnet werden müsse.

Keine grosse Rutschbahn

Grössere Kritik ernteten die Verantwortlichen für ihre Ideen nicht. Ein anwesender Familienvater bemängelte, dass zu wenig Angebote für Kinder eingeplant worden seien. Gemeinderat Kurt Grossenbacher (BDP), ebenfalls Mitglied der Spezialkommission, verwies auf die Verdoppelung der Wasserfläche des Kinderplanschbeckens und die geplante, fünf Meter grosse Wasserkletterwand. Eine grössere Rutschbahn für den Innenbereich ist hingegen nicht vorgesehen.

Offen blieb die Frage betreffend der Zufahrt- und Parkplatzsituation. Wird aufgrund der neuen Angebote wie geplant die Anzahl Eintritte ansteigen, werden auch mehr Parkplätze gebraucht. Allenfalls, so Kurt Grossenbacher, liesse sich hierfür für den Sommer zusätzliches Land eingrenzen. Ein ÖV-Anschluss hingegen ist derzeit noch kein Thema. (Langenthaler Tagblatt)