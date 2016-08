Eine Schlachtplatte für die Kinder

Dort, wo heute noch Bier über den Tresen geschoben wird und lange Zeit ein reger Kulturbetrieb herrschte, werden schon bald Kinder verköstigt. Im alten Schlachthaus, das gestern in sein letztes Semester gestartet ist, mietet sich ab Feb­ruar der Trägerverein Kinderhut ein. Dieser will dort seinen Mittagstisch und seine hauseigene Küche einrichten.

Der Vertrag mit der Eigentümerin, der Immobilienfirma Stecasa AG, konnte, wie Geschäftsleiterin Rosmarie Eggimann informiert, vorige Woche unterzeichnet werden. Der nötige Platz ­entsteht Ende Jahr durch den Wegzug der Schlachthaus-Crew, die im Sommer oder Herbst 2017 im umgebauten Traditionshaus Kreuz einen Gastro-, Hotel-, Bar-, Event- und Kulturbetrieb aufnehmen will.

«Intensiv gesucht»

Überraschend kommt der ­Standortwechsel, über den der Trägerverein gestern informierte, allerdings nicht. Hatten sich die Kinderhut-Verantwortlichen doch schon seit längerer Zeit nach neuen Räumlichkeiten umgeschaut. «Rund ein Jahr haben wir intensiv gesucht», sagt Rosmarie Eggimann. Grund dafür sind die engen Platzverhältnisse, mit denen man am jetzigen Standort an der Oberstrasse zu kämpfen hat.

«Wir platzen dort aus allen Nähten», sagt Rosmarie Eggimann. «Gerade auch was die Küche anbelangt.» Der Kinderhut-Mittagstisch verpflegt heute bis zu 40 Schüler und Kinder­gartenkinder. Neben dem Mittagstisch werden auch die fünf Kita-Gruppen des Kinderhuts Herzogenbuchsee und Bützberg beliefert. Die Küche bereitet ­täglich rund 140 Mittagessen zu.

Zusätzliche Nutzung möglich

Im alten Schlachthaus werde dem Mittagstisch nun künftig wesentlich mehr Platz zur Verfügung stehen, sagt Rosmarie Eggimann, die sich mit der getroffenen Lösung äusserst glücklich zeigt. Die Räumlichkeiten dort ermöglichten es, auch mehr als 40 Kinder zu verpflegen.

Ins Schlachthaus zieht im Februar 2017 der Kinderhut-Mittagstisch ein. Bild: Thomas Peter

«Wir können uns jetzt ganz an der Nachfrage ausrichten.» Dies sei aktuell nicht möglich, sagt die Geschäftsleiterin. Damit Engpässe aufgefangen werden können, läuft die Verpflegung der Kinder heute in einigen Fällen bereits über die Tages­eltern.

Ausserdem biete das Schlachthaus die Möglichkeit für zusätzliche Nutzungen, sagt Rosmarie Eggimann. Denkbar sei etwa, dass im Rahmen der Tagesbetreuung im Schlachthaus eine Aufgabenbegleitung angeboten werde. «Wir wollen uns ausbreiten. Am neuen Standort können wir das in Zukunft nun.»

Der Mittagstisch war in Herzogenbuchsee ursprünglich an der Burgstrasse, direkt neben dem Burgschulhaus, einquartiert gewesen. Im Rahmen des Ausbaus der Tagesschule im Jahre 2010 erfolgte schliesslich der Umzug an die Oberstrasse. Genau wie heute musste der Mittagstisch damals wegen der Platzverhältnisse umziehen. Für die neue ­Tagesschule war der Standort an der Burgstrasse zu klein. (Langenthaler Tagblatt)