Eine Institution schliesst ihre Türen

«Ich habe mit Freude angefangen. Jetzt höre ich mit Freude auf.» Helga Gaberthül lacht. So wie sie für jeden ihrer Kunden ein Lächeln übrig hat. Oft habe sie von diesen auch lustige Geschichten zu hören bekommen, dann hätten sie jeweils zusammen gelacht, erzählt sie. «Ich will nicht traurig wirken.»

Dennoch: Am Freitag verabschiedet sich Helga Gaberthül mit einem lachenden und einem weinenden Auge. «Ich hänge sehr an dem Kiosk», sagt sie. Nach 28 Jahren schliesst sie das Geschäft an der Bernstrasse.

Zigaretten als Hauptgeschäft

Ihr Abschied hat sich angekündigt: «Die Verkäufe waren schon in den letzten Jahren rückläufig», berichtet die Kioskfrau. Vor allem die Konkurrenz durch die Supermärkte und Discounter habe ihrem Geschäft zugesetzt, so wie sie allen «klassischen Kiosken» zugesetzt habe.

«Das Hauptgeschäft waren die Ziga­retten.» Als Beispiel holt Helga Gaberthül ein Päckchen Parisienne hervor: Kaufpreis 7.60 Franken. «Beim Denner bekommen Sie dieses natürlich günstiger», sagt sie.

Dabei sei die Gewinnmarge bei den Zigaretten sowieso nie gross gewesen. In fast 30 Jahren habe sie von einem Preisaufschlag bei den Zigaretten nur gerade zweimal auch selbst profitiert.

Über Weihnachten und Neujahr sei ihr schliesslich dann der «Laden runter», erinnert sich Helga Gaberthül. Woraufhin sie im Januar den Vermieter informierte, im Sommer aufhören zu wollen. «Der Kiosk lässt sich nicht mehr rentabel betreiben», so ihr Urteil.

Nicht hilfreich war es da auch, als die Bernstrasse vor ihrem Kiosk ab dem Jahr 2013 für längere Zeit eine grosse Baustelle war. «Das A und O ist es, dass die Leute mit ihrem Auto vor oder neben dem Geschäft halten können», sagt die 50-Jährige.

Viele Kunden seien zwar nach Abschluss der Bauarbeiten zurückgekehrt. Trotzdem habe sie den Eindruck gehabt, dass sich ihr Geschäft nie so richtig davon erholt habe.

Beklagen dürfe sie sich allerdings nicht, sagt Helga Gaber­thül. «Ich hatte auch goldene Zeiten.» Anfangs habe sie jeweils noch einen sehr guten Umsatz erzielen können. Den Kiosk hatte sie im Alter von 22 Jahren übernommen, mit finanzieller Hilfe ihrer Eltern. Gerne erinnert sie sich daran, wie ihr Vater ihr bis zu seinem Tod jahrelang im Geschäft zur Hand ging.

Taktgefühl gefragt

Besonders positiv in Erinnerung bleiben Helga Gaberthül zudem die guten Beziehungen, die sie zu den Kunden pflegte. Viele von ihnen sind ihr über drei Jahrzehnte hinweg treu geblieben. «Es gibt solche, die mich bereits als kleines Kind kannten», erzählt die Bützbergerin, die im Dorf auf­gewachsen ist.

«Ich hatte immer für jeden ein offenes Ohr.»Helga Gaberthül

Mit vielen ihrer Kunden kam sie ins Gespräch, aus einigen Begegnungen entstanden sogar Freundschaften. «Ich hatte immer für jeden ein offenes Ohr.» Dabei habe sie jeweils mehr Gutes als Schlechtes von ihren Kunden zu hören bekommen.

Sie habe es aber auch gespürt, wenn es einem ihrer Kunden einmal schlecht gegangen sei. «Dann brauchte es jeweils das nötige Taktgefühl», sagt sie. Kurz danach klingelt das Telefon im Kioskhäuschen. Einer ihrer Stammkunden will sich noch etwas zur Seite legen lassen, bevor der Kiosk seine Türen schliesst.

«Ich werde euch auch vermissen», verabschiedet Helga Gaberthül schliesslich den Anrufer. Viele hätten mittlerweile davon gehört, dass sie aufhören wolle, und die Chance genutzt, um sich von ihr zu verabschieden, erzählt sie danach.

Überfall mit dem Messer

Auf die negativen Erlebnisse angesprochen, muss Helga Gaber­thül nicht lange überlegen: In 28 Jahren sei in ihrem Kiosk rund zwanzigmal eingebrochen worden. Längst nicht immer kamen die Einbrecher mit einer Beute davon. Dennoch blieb immer ein Sachschaden zurück.

So auch vor rund drei Wochen, als sich zum letzten Mal einer illegal Zutritt verschaffen wollte. Das Resultat: eine kaputte Aussentür. «Als ich noch keine Alarm­anlage hatte, war es noch schlimmer», erinnert sich Helga Gaberthül. Früher seien ihr die Einbrüche noch näher gegangen als heute.

Nichtsdestotrotz: Ein ungutes Gefühl sei ihr über all die Jahre immer geblieben. Verantwortlich hierfür sind vor allem auch die zwei Überfälle, die auf ihren Kiosk verübt wurden. Beide verliefen letztlich glimpflich. «Wir hatten Glück», sagt Helga Gaberthül. «Das hätte auch anders ausgehen können.»

Der eine Überfall vom September 2007 brachte ihrem Kiosk sogar kurz regionale Berühmtheit ein. Eine Angestellte von ihr weigerte sich damals, einem Räuber Geld zu geben, schloss die Glasschiebetür und ging in Deckung.

Woraufhin der junge Mann ohne Beute flüchtete. «Sie hat tough reagiert», kommentiert Helga Gaberthül das Verhalten ihrer Angestellten und schmunzelt. Auch beim zweiten Vorfall war die Kioskbetreiberin nicht selbst vor Ort.

Eine Angestellte von ihr war damals kurz vor Feierabend gerade dabei, alles reinzuräumen, als sich ein Mann über die offene Tür Einlass verschaffte und die Verkäuferin mit dem Messer bedrohte. «Ich hatte danach eine grosse Wut im Bauch», erinnert sich Helga Gaberthül.

Nach diesem Vorfall hätten sie und ihre Schwägerin, die ihr des Öfteren im Kiosk aushalf, jeweils gemeinsam den Kiosk reingeräumt. «Vor allem im Winter, wenn es dunkel wurde, wollten wir dies nicht mehr allein machen. Wir hatten keine Angst, aber wir wurden vorsichtiger.»

Wie es mit dem 1941 von Gottfried Trösch eröffneten Kiosk an der Bernstrasse, der sich immer in privater Hand befand, künftig weitergeht, ist laut Helga Gaber­thül noch offen. Dies, nachdem der Besitzer kürzlich erst verstorben ist.

Sie selbst möchte nun zuerst einmal Ferien machen, bevor sie sich beruflich neu orientiert. «Ich will auch weiterhin etwas machen, bei dem ich mit Menschen in Kontakt komme.» Etwas in Richtung Pflege könne sie sich gut vorstellen. (Langenthaler Tagblatt)