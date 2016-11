Eine Aufführung in bewegender Grösse

Erneut wussten Markus Lehmann als Chor- und Christoph Weibel als Orchesterleiter junge Menschen und zugezogene Sängerinnen und Sänger für ein grosses Werk zu begeistern und sie zu einer Einheit zu formen. Das manifestierte sich schon optisch in der imposanten Zahl der rund 190 Musizierenden. Sie füllten den Raum vor den dicht besetzten Zu­hörerreihen in der reformierten Buchser Kirche.

Gross und trotzdem wenig bekannt war auch das geistliche Werk «Die letzten Dinge», das nach seiner Entstehung 1826 Louis Spohr zu einem der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit werden liess. Darin setzte er die Bibelverse der Apokalypse nach der Offenbarung des Johannes in eine höchst kunstvoll gearbeitete Tonsprache um und vermerkte dafür einen Laienchor mit einem professionellen Orchester nebst schlichten Gesangssoli.

Dass die oft kontrapunktisch verlaufende, harmonisch vielfältige Abfolge der Verse sich in einem sehr anspruchsvollen instrumentalen Umfeld bewegt, trat schon zu Beginn eindrücklich hervor: Markant öffnete sich die Tiefe des Oratoriums in der sin­fonisch weiten Ouvertüre.

Vielfältig und anspruchsvoll

Christoph Weibel setzte den grossen Orchesterapparat mit den Streicher- und den vielseitig mit Blech verstärkten Bläser­registern dynamisch in Szene und führte in die bedeutungsschwere Stimmung, die der Chor aufnahm und zu gross preisendem Ausdruck steigerte.

Hier ging auf, was durch die beiden Teile des Oratoriums beeindruckte: Markus Lehmann gelang es, die vielfältigen instrumentalen Register, die reich differenziert auch in der Sinfonia des 2.Teils aufschienen, in vollkommener Übereinstimmung zu übernehmen und zum Erlebnis einer ausgeglichenen chorischen Kraft werden zu lassen. Er holte sie in Reinheit und Präzision aus jeder Stimmlage und rückte das zuversichtliche Element der kontrastreichen Endzeitstimmung überzeugend in den Vordergrund.

Vertiefend und geschlossen wirkten die Gesangssolisten: Eliane Haas mit warmem Sopran, Bettina Pflugshaupt mit farbkräftigem Alt, Daniel Bösiger mit beseeltem Tenor und Christian Marthaler mit verinnerlichtem Bass. (Berner Zeitung)